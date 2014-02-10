اعلام فهرست اولیه نمایندگان ایران در مسابقات بسکتبال غرب آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال پیشنهاد مهرام برای پرداخت بخشی از هزینههای برگزاری مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا و تایید مسئولان وابا، امتیاز میزبانی پانزدهمین دوره این رقابتها به ایران داده شد. بر این اساس مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا در سال 2014 طی روزهای 14 تا 27 اسفندماه و با حضور 10 تیم در تهران برگزار خواهد شد.
علاوه بر ایران که به عنوان میزبان با سه تیم در این مسابقات حاضر خواهد شد، کشورهای سوریه، اردن و عراق (2 تیم) همراه با فلسطین (یک تیم) دیگر کشورهای شرکت کننده در این دوره مسابقات هستند. نمایندگان این کشورها موظف بودند در فاصله یک ماه مانده به آغاز مسابقات ترکیب اولیه خود شامل 24 بازیکن را به وابا اعلام کنند. دو روز گذشته، آخرین مهلتها برای معرفی این بازیکنان بود.
در همین راستا پتروشیمی و مهرام که به عنوان قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور حضورشان در این دوره رقابتهای باشگاههای غرب آسیا قطعی است، ترکیب 24 بازیکن مورد نظر خود را دراختیار فدراسیون گذاشتهاند تا به وابا ارسال شود. این ترکیب پیش از آغاز مسابقات به دوازده نفر کاهش پیدا میکند.
در این میان هنوز ترکیب نماینده سوم ایران مشخص نیست. یکی از تیمهای ذوب آهن، دانشگاه آزاد و همیاری زنجان در صورت پذیرش بخشی از هزینههای میزبانی به عنوان نماینده سوم ایران در مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا شرکت خواهند کرد در غیر این صورت تیم "ب" نماینده سوم ایران خواهد بود.
مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا جنبه انتخابی برای پیکارهای باشگاههای آسیا دارد. تیمهای اول و دوم این مسابقات - در صورتی که از یک کشور نباشند - سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا را به دست میآوردند. این مسابقات خردادماه سال آینده برگزار میشود.
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