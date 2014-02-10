تیم فوتبال بانوان پاس همدان به مصاف همیاری ارومیه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های بانوان پاس همدان و همیاری شهرداری ارومیه از هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر، که بر اساس اعلام قبلی قرار بود پنجشنبه 24 بهمن برگزار شود دوشنبه 21 بهمن ماه انجام می شود.

تیم فوتبال بانوان پاس همدان در لیگ برتر بانوان قرار دارد و با تیم های شهرداری بم، دلوار کشتی جنوب، ملوان بندر انزلی، آینده سازان میهن، پالایش گاز ایلام، همیاری آذربایجان غربی، شهرداری سیرجان، هیئت گرگان، نگاردژ شیراز، استقلال و سیستان و بلوچستان هم گروه است و در هفته نوزدهم لیگ برتر باید به مصاف تیم همیاری آذربایجان غربی رود.

تیم بانوان پاس همدان امروز در حالی به جدال تیم همیاری ارومیه می رود که بازی قبل خود را برابر شهرداری بم انجام نداد.

دیدار دو تیم فوتبال بانوان شهرداری بم و پاس همدان در هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر که قرار بود 11 بهمن ماه برگزار شود، به دلیل عدم حضور تیم پاس همدان در این بازی برگزار نشد.

بر همین اساس تیم پاس همدان به استناد بندهای سه و 9 ماده 21 آئین نامه انضباطی سه بر صفر بازنده و به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

تیم فوتبال بانوان پاس همدان با انجام 17 بازی و کسب 24 امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی قرار دارد و همچنین تیم همیاری آذربایجان غربی با انجام 15 بازی و کسب 17 امتیاز در رده هفتم جدول و دو پله پایین تر از پاس همدان قرار دارد که البته نسبت به تیم پاس و بازی کمتر دارد.

در همین راستا مدیرعامل باشگاه پاس همدان در رابطه با انصراف تیم بانوان پاس در هفته قبل در برابر تیم شهرداری بم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: چند نفر از بازیکنان بانوان تیم پاس مصدوم بودند و چند نفر نیز امتحان داشتند و به همین دلیل صلاح دانستیم که تیم در مقابل شهرداری بم بازی نکند.

عبدالحمید رمضانی با بیان اینکه هر باشگاه می تواند در دو مسابقه تیم اعزام نکند، افزود: با توجه به بعد مسافت، هزینه های سنگین، مصدومیت بازیکنان و امتحان آنان تصمیم گرفتیم تیم را برای بازی با تیم شهرداری بم اعزام نکنیم.

وی بیان داشت: اگر هر تیم در دو بازی اعزام نشود از جدول مسابقات حذف می شوند و ما تمام بازی ها را به غیر از یک بازی انجام دادیم.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان اضافه کرد: جایگاه تیم فوتبال بانوان پاس همدان در جدول تثبیت شده است و چون تیم پاس سه بازی دیگر دارد و دو بازی آن داخل خانه و یکی خارج از خانه انجام می شود، مشکلی در این راستا وجود ندارد.

رمضانی در پایان سخنانش گفت: دو بازی که پاس در خانه دارد، بازی های روانی هستند و امتیاز تیم هایی که باید در مصاف تیم بانوان پاس همدان قرار گیرند از تیم پاس کمتر است و جایگاه پنجمی تیم بانوان پاس همدان تثبیت شده است.

بازی بین دو تیم پاس همدان و همیاری آذربایجان غربی دوشنبه، 21 بهمن ماه ساعت 13 و سی دقیقه در استادیوم قدس همدان برگزار می شود.