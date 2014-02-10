نفرات برتر کاراته استان به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می شوند

فاطمه خانی زاده در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: بازی های انتخابی تیم ملی در رده های سنی نوجوانان، جوانان و امید های زیر 21 سال و بزرگسالان جهت شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا در سال 93 انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: مسابقات قهرمانی دختران استان که به مناسبت دهه مبارک فجر به میزبانی شهرستان بندرگز برگزار شد با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

خانی زاده افزود: تیم های گرگان، بندرگز، کردکوی، علی آباد، فاضل آباد، گنبد و مینودشت به مدت یک روز با هم به رقابت پرداختند که در نهایت از پیشکسوتان، مربیان و داوران بانوان استان توسط سرپرست اداره ورزش و جوانان بندرگز تجلیل به عمل آمد.

وی خاطر نشان کرد: سطح بازی های استانی از کیفیت خوبی برخوردار بود و با استقبال ورزشکاران این رشته از سراسر استان روبه رو شد، برگزاری چنین بازی هایی در استان نه تنها به شناسایی ورزشکاران مستعد در شهرستان ها کمک می کند بلکه باعث افزایش انگیزه در بین ورزشکاران هم می شود.