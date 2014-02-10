اخلاق زیربنای فعالیت های اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در سفر یک روزه خود به استان قزوین دقایقی پیش با آیت الله هادی باریک بین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله هادی باریک بین در این دیدار اظهارداشت: در دولت تدبیر و امید امیدواریم به مشکلات زندگی مردم رسیدگی شود و در این راه باید مسئولان به گونه ای عمل کنند که عزت و کرامت مردم حفظ شود.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: جنبه های اخلاقی و موازین شرعی باید در همه امور رعایت شود و جا دارد از تلاش همه دولتمردان برای خدمتگزاری به مردم تقدیر شود.

وی بیان کرد: علما، ائمه جمعه، دانشگاهیان، اساتید و حوزه های علمیه و روحانیت وظیفه دارند در زمینه محیط زیست مشارکت کنند و اجازه ندهند دشمنان از مشکلات سوء استفاده کنند.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: استاندار قزوین از نیروهای توانمند و آشنا به امور است که امیدواریم با کمک مسئولان استان بتوانیم مشکلات را با کمک همه مسئولان حل کنیم.

آیت الله باریک بین در پایان یادآورشد: از رئیس جمهور که با جدیت با این شرایط وارد کار شده و گامهای خوبی برداشته نیز تشکر می کنم.