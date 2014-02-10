انقلاب اسلامی ایران احیا کننده سنت وقف بوده است

حجت الاسلام رضا حاجی زین العابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت ایام دهه فجر انقلاب اسلامی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران ثمره خون هزاران شهید گلگون کفن است، افزود: خون هایی که به پای این انقلاب ریخته شده آن را بیمه کرده و از گزند دشمنان نگه می دارد.

وی با بیان اینکه گرامیداشت این دهه در اصل گرامیداشت رشادت ها و ایثارگری های مردم ایران اسلامی در روزهای سخت پیروزی انقلاب است، افزود: یادآوری اقدامات و کارهای انجام شده برای پیروزی انقلاب، امروز وظیفه مسئولان و مردم را بسیار سنگین تر می کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان به علاقه وافر مردم به امام امت حضرت امام خمینی(ره) اشاره کرد و اظهار داشت: مردم به واقع جان های خود را در راه امام و آرمان امام در کف دست خود گرفته و حاضر به هرگونه فداکاری در این راه بودند.

حجت الاسلام زین العابدینی ضمن اشاره به فتنه های گوناگونی که در بیش از سه دهه انقلاب در کشور از سوی بیگانگان به راه افتاده، ابراز داشت: پشتیبانی از ولایت فقیه تنها راه برون رفت از این فتنه ها بوده است.

وی افزود: بزرگترین وصیت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) پشتیبانی از ولایت فقیه بود و این مهم می تواند ایران اسلامی را از گزند همه فتنه ها مصون بدارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با اشاره به احیای موقوفات و نیز سنت حسنه وقف در بعد از انقلاب اسلامی، اظهار داشت: این سنت حسنه با فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) ابعاد تازه ای به خود گرفت.

حجت الاسلام رضا حاجی زین العابدینی ساماندهی و آبادانی موقوفات و بقاع متبرکه را از دیگر برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد و افزود: امروز شاهد آن هستیم که بقاع متبرکه به محلی معنوی و فرهنگی برای مراجعه مردم مومن و مسلمان ایران اسلامی تبدیل شده اند.

وی با اشاره به تجمع یک هزار نفری در امامزاده عبد الله همدان در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی، اظهار داشت: برگزاری جشن های دهه فجر انقلاب در جوار مرقد مطهر امامزادگان به صفای معنوی مراسم ها می افزاید.