بهره برداری از 4 واحد ساختمان دهیاری در شهرستان پارسیان

رضا پوربابایی فرماندار پارسیان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اجرای این پروژه های عمرانی با اعتباری بالغ بر یک میلیاردو 350 میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.

فرماندار شهرستان پارسیان هدف از ساخت این ساختمان ها را متمرکز کردن خدمات رسانی به اهالی روستاهای بمبری، ستلو، شیوء و برکه دکاء عنوان کرد و افزود: امید است با بهره برداری از این ساختمان ها، خدمات بیشتر و بهتری به اهالی این 4 روستای یادشده ارائه شود.

وی گفت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امروز شاهد افتتاح چهار دهیاری در روستاهای این شهرستان می باشیم.

پوربابایی به این که دهیاری ها به عنوان نماینده دولت در روستاها در بهبود وضعیت عمران و آبادانی روستاها گام های بسیار خوبی برداشته اند اشاره کرد و گفت: وجود دهیاری ها در روستاها باعث می شود که چهره فقر و محرومیت از روستاها محو شود و بتوانیم با این کار خدمت بیشتری برای مردم روستاها داشته باشیم.

فرماندار شهرستان پارسیان گفت: یکی یگر از اهداف ایجاد دهیاری ها در روستاها انجام فعالیت های مهم و آماده کردن روستاها برای زندگی شهرنشینی در آینده است.

وی اظهار امیدواری کرد در سایه تلاش دولت تدبیر و امید و همدلی مسئولان شاهد رشد و توسعه بیش از پیش شهرستان پارسیان باشیم.