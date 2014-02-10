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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۰۷

در دهه فجر/

46 طرح کشاورزی در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح و کلنگ زنی شد

46 طرح کشاورزی در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح و کلنگ زنی شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرکل جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح و کلنگ زنی 46 طرح کشاورزی در دهه فجر امسال در این استان خبرداد.

جعفر گوهرگانی به خبرنگار مهر گفت: این پروژه ها شامل 43 پروژه بهره بردرای و سه پروژه کلنگ زنی در سطح استان بوده است.

وی بیان کرد: کل اعتبار این پروژه ها بالغ بر17 میلیارد تومان بوده و در سطحی معادل 247 هکتار اجرا شده اند.

گوهرگانی، اشتغالزایی مستقیم این طرح ها را 390 نفر عنوان کمرد و گفت: 238 خانوار در استان از این طرح ها بهره برداری می کنند.

وی مجتمع های گلخانه ای، آبیاری تحت فشار، بازارچه فروش محصولات کشاورزی، کارخانه تولید و فرآوری بذر جو و گندم، کارخانه ذرت خشک کن اتوماتیک، کارخانه تولید کود آلی کرانوله کشاورزی، سردخانه، پرواربندی گوساله 100 رأسی ، کارخانه سبد سازی ومرغ داری گوشتی را برخی از این طرح ها عنوان کرد.

مدیرکل جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد استان تصریح کرد: این استان از ظرفیتهای بالایی در بخش کشاورزی برخوردار است که در صورت شکوفایی این ظرفیتها شاهد رونق و توسعه این بخش خواهیم بود.

وی بیان کرد: برنامه ریزی کوتاه و بلند مدت برای شناسایی و بالفعل کردن ظرفیتهای کشاورزی استان در دستور کار قرار گرفته است.

 

کد مطلب 2233388

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