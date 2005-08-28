بقاي آمريكا در مشكل تراشي براي كشورهاي ديگر است

به گزارش خبرگزاري مهر، ماگنگانگ ( Ma Gangang) رئيس موسسه مطالعات بين الملل چين با حضور در مركز مطالعات وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران درباره برنامه ها و سياست هاي خارجي پكن سخن گفت و اظهارداشت : ما سياست هاي خود را به شكلي تنظيم كرده ايم كه از سلطه گري دوري كنيم و محور اصلي فعاليت هاي دولت چين تمركز بر موضوعات داخلي است.

وي بدون نام بردن از آمريكا از رويكرد و سياست هاي يكجانبه گرايانه اين كشورانتقاد كرد و گفت : ما بر اصولي تكيه داريم كه مردم چين به آن اعتقاد دارند و و تلاش مي كنيم رفاه اجتماعي را در كشورمان ارتقاء دهيم.



آمريكا همواره مشكل سازي مي كند زيرا با مشكل مي تواند بقاي خود را حفظ كند و معلوم نيست مشكل بعدي را قصد دارد در كجاي جهان ايجاد نمايد. رييس موسسه مطالعات بين الملل چين

گنگانگ با ارائه توضيحاتي در زمينه توليد داخلي و در آمد ملي اين كشور اعلام كرد: با در نظر گرفتن نيازهاي متنوع قشرهاي مختلف مردم چين در سال هاي گذشته توانسته ايم پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي بدست آوريم .

وي در ادامه خاطرنشان كرد : چين در نظر دارد در منطقه آسيا و به طور خاص در خاورميانه و جنوب شرق آسيا صلح آرامش برقرار باشد، زيرا اين كشور به هيچ وجه تمايل ندارد با كشورهايي در ارتباط باشد كه مشغول جنگ هستند.

رئيس موسسه مطالعات بين الملل چين همچنين گفت : يكي از سياست هاي مهم چين توسعه پايدار است و تلاش مي كند، تمام فاكتورهاي توسعه پايدار را در اين زمينه رعايت نمايد.



وي افزود: چين تا سال 2020 اهدافي را در نظر دارد كه بايد به اجرا درآيند، توسعه پايدار جهاني نيز در زمره سياست هاي چين قرار دارند و اين كشور تلاش مي كند در تعاملات جهاني به وضعيت برد - برد دست پيدا كند.

ما گنگانگ در ادامه با انتقاد از برخي كارشناسان غربي كه چين را بلعنده انرژي در جهان خوانده اند، گفت : ما كشوري در حال رشد هستيم و به همين دليل مصرف انرژي در كشورمان بالا است، اما كساني كه از ما انتقاد مي كنند، خوب است به ياد داشته باشند كه چين در عين حال بزرگترين توليد كننده زغال سنگ نيز هست، در عين حال ما منابع نفت و گاز زيادي داريم و به زودي استخراج آن را آغاز خواهيم كرد.

آمريكا كه مدام از دموكراسي سخن مي گويد، حقوق مردم چين را رعايت نمي كند و بدون توجه به سرنوشت 19 ميليون چيني با صنعت منسوجات چين مبارزه مي كند.

وي درباره مسائل اقتصادي چين نيز سخن گفت و در اين زمينه به شدت از آمريكا انتقاد نمود و افزود: آمريكا سعي دارد سلطه جويي هاي خود را در اين زمينه نيز ادامه دهد وبازار را به طور يكجانبه در دست داشته باشد.آمريكا و انگليس هم اكنون بازار جهان را در دست دارند و نمي خواهند اين بازار را از دست بدهند، به طور مثال آمريكا كه مدام از دموكراسي سخن مي گويد، حقوق مردم چين را رعايت نمي كند و بدون توجه به سرنوشت 19 ميليون چيني با صنعت منسوجات چين مبارزه مي كند.

رئيس موسسه مطالعات بين الملل چين در پاسخ به دكتر زهراني رئيس مركز مطالعات وزارت امور خارجه ايران درباره ارزش هاي اجتماعي در چين گفت : ما حفظ ارزش هاي اجتماعي را به عنوان پايه و اساسي توسعه خود مي دانيم و همواره در پي حفظ آن هستيم، هم اكنون احزاب در چين به مردم نزديك شده اند و مي توانند به آنان راه هاي دستيابي به رفاه را آموزش دهند، ما قصد داريم مردم خود را به رفاه برسانيم و در اين زمينه از هيچ تلاشي چشم پوشي نمي كنيم.

وي در ادامه افزود : آمريكا و به ويژه محافظه كاران در اين كشور، چين را دشمن بالقوه خود محسوب مي كنند و متاسفانه آمريكا روابط شفافي با چين ندارد و بيشتر تلاش مي كند تا از ژاپن حمايت نمايد، آمريكا همواره مشكل سازي مي كند زيرا با مشكل مي تواند بقاي خود را حفظ كند و معلوم نيست مشكل بعدي را قصد دارد در كجاي جهان ايجاد نمايد.