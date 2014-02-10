به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح دوشنبه در جمع مردم و مسئولین شهرستان دشتی ضمن تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: بهار انقلاب در استان بوشهر مقارن با بهار طبیعت شده که انشاالله این تقارن بهار انقلاب و بهار طبعیت باعث افکار واندیشه روبه جلو در جهت خدمت به مردم باشد.

وی افزود: بهار انقلاب بهار آزادی بود آزادی مهتمرین ثمره انقلاب بود و مردم برای آزادگی قیام کردند تا به سرنوشت خود دست پیدا کنند.

سالاری تصریح کرد: امروز وظیفه داریم این میوه ارزشمند و درخت تنومند اسلام ارج و در حفظ وحراست آن تلاش کنیم و در هر موقعیتی مصادیق آزادی اندیشه خود بیان کنیم ولی باید در چارچوب شرع مقدس اسلام باشد آن چیزی که دولت و نظام به آن ارج و اهتمام دارند.

وی بیان کرد: همه گروه‌های فکری در فضای فراهم شده اندیشه خود بیان و با افکار دیگر در رقابت منطقی و قانونی گام به گام جلو بروند.

سالاری با اشاره به اینکه در سفرها تاکید شده همه اقشار در جلسات حضور داشته باشند، اضافه کرد: بنای دولت این است و انتظار هم همین است که به همه افکار احترام و از توان همه آنها بهره مند شویم واگر می خواهی استان و شهرستانی بسازیم باید از همه اندیشه و ظرفیت نیروی انسانی بهره بگیریم.

ایجاد زمینه مناسب برای حضور و فعالیت هنرمندان

وی ادامه داد: باید بتوانیم زمینه حضور هنرمندان در فضای مطلوب و دور از هر مشکل وموانع هنر خود را به جامعه ارزانی کنند.

سالاری به پتانسیل و ویژگی‌های شهرستان دشتی نیز اشاره کرد و خاطر نشان کرد: شهرستان دشتی در انقلاب سهی بزرگی داشته که بر همگان مشخص است و در راه آزادی مردم غیور و علما پیشگام بودند و اکنون در حراست نیز چنین است.

وی بیان داشت: شاخص دیگر شهرستان این است که در علوم دینی پیشگام بودند و علمای بزرگی به جامعه تقدیم کردند که از افتخارات استان و کشور هستند.

سالاری گفت:این شهرستان در زمینه کشاورزی دارای پتانسیل خوبی است که عمده مشکلات آنها کم آب است که اگر این موضوع حل شود توسعه شهرستان شتاب خواهد گرفت.

وی اظهار داشت:در این مسیر دو سد دشت پلنگ و باغان وجود دارد که عزم جدی برای احداث آن داریم برخی مشکلات حل شده 350 میلیارد تومان هزینه نیاز است که به محض ابلاغ مصوبه شورا ی اقتصاد کار سرعت بیشتری خواهد گرفت که اراضی زیادی تحت پوشش می دهد.

شهرستان دشتی ظرفیت اتصال به خلیج فارس را دارد

سالاری افزود: شهرستان دشتی ظرفیت اتصال به خلیج فارس را دارد و توسعه لاور ساحلی مد نظر است که در برنامه ها طراحی شده است.

وی ادامه داد: ظرفیت توسعه شهرستان قطعا با استقرار صنایع نفت و گاز در نواحی ساحلی بیشتر می شود که باید با برنامه ریزی صورت گرفته بهره مندی بیشتر و آثار زیان بار کمتری از آنها داشته باشیم که داشتن برنامه در این زمینه ضروری است.

سالاری اضافه کرد: طی یک یا دو سال آینده بخشی از پروژه های پارس شمالی شروع خواهد شد که به طبع باید برنامه ریزی برای صنایع پایین دستی به عنوان خوراک دیگر بخشهای صورت گیرد و نرخ اشتغال خوبی نیز وجود خواهد داشت که نیاز است مسئولین شهرستان آمادگی و برنامه ریزی در این زمینه داشته باشند تا بهترین عاید نصیب شهرستان شود.

وی بیان کرد: در مناطق زلزله زده دشتی کارهای خوبی صورت گرفته و کاستی های هم وجود دارد که در اسرع وقت توسط همکاران آنها مرتفع خواهد شد تا مردم بدون دغدغه به زندگی خود ادامه دهند.

تخصیص اعتبار برای تجهیز بیمارستان خورموج

سالاری خاطر نشان کرد: برای تجهیز بیمارستان خورموج اعتباراتی تخصیص داده شده که بتواند خدمات بهتر به شهروندان ارائه دهد و برای سرعت بیشتر در پروژه تعریض محور خورموج که تصادفات زیادی در این محور رخ داده نقدینگی در نظر گرفته که نیاز است شهرداری تا قبل از نوروز این پروژه را تکمیل کند.

وی با اشاره به اینکه از همه نخبگان، مردم وقشر تحصیل کرده دعوت می شود در فرآیند تصمیم ساز اظهار نظر کنند نقد وپیشنهاد کنند گفت: از همه مردم شهرستان دشتی دعوت می شود که با حضور باشکوه خود در مراسم راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند.

سالاری همچنین در جمع خبرنگاران هدف خود از سفر به شهرستان دشتی را دیدار با مردم و بررسی مسائل و مشکلات آنها از نزدیک عنوان کرد.

وی همچنین در خصوص بازدید از کارخانه سیمان مند دشتی افزود: پیشرفت فیزیکی این پروژه مطلوب است ولی موانعی هم وجود دارد که امیدواریم هر چه زودتر این موانع برطرف تا پروژه به بهره برداری کامل برسد.