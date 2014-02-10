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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۱۲

جایگاه پمپ بنزین بخش ارسک به بهره برداری رسید

جایگاه پمپ بنزین بخش ارسک به بهره برداری رسید

بیرجند – خبرگزاری مهر: به مناسبت دهه فجر با حضور استاندار خراسان جنوبی جایگاه پمپ بنزین بخش ارسک در شهرستان بشرویه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی صبح دوشنبه در مراسم بهره برداری از این پروزه اظهارکرد: اعتباری بالغ بر 465 میلیون تومان برای احداث این جایگاه هزینه شده است.

علی اصغر اصغری زیر بنای این پروژه را سه هزار و 500 متر مربع ذکر کرد و گفت: از مجموع اعتبار هزینه شده برای این جایگاه 450 میلیون تومان از منابع داخلی شرکت تعاونی اسلام بشرویه بوده است.

وی با بیان اینکه ساخت این پروژه در سال 91 آغاز شده است، ادامه داد: در این جایگاه بنزین و نفتگاز ارائه می شود و برای سه نفر نیز شغل ایجاد شده است.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی در ادامه در خصوص سوخت رسانی به مردم استان در فصل زمستان گفت: هم اکنون 65 جایگاه پخش فرآورده های نفتی در خراسان جنوبی فعال است و سوخت رسانی به مردم را انجام می دهد.

اصغری با بیان اینکه از دو ماه قبل نسبت به ذخیره سازی مطلوب نفت سفید در روستاها اقدام شده است، بیان داشت: با توزیع کالا برگ اقدام به فروش اعتباری نفت سفید برای نیاز روستائیان انجام شده است.

کد مطلب 2233392

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