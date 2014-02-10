نقش زن در جامعه و خانواده قرینه هم است

به گزارش خبرنگار مهر، ماریا موسوی پیش از ظهر دوشنبه در همایش تبیین شخصیت حضرت معصومه(ع) تصریح کرد: این دو نقش باید در کنار هم و در تقارن هم ایفا شده و نگاه افراطی و تفریطی به حضور زن در جامعه از بین برود.

وی با بیان اینکه در دولت های قبلی نگاه افراط و تفریط موانعی را در احقاق حقوق زن آن طور که شایسته جامعه اسلامی است به وجود آورده است، اضافه کرد: در دولت تدبیر و امید فضای متعادلی برای تعریف نقش زنان فراهم شده است.

موسوی معتقد است الگوی وارسته زن اسلامی توسط شخصیتهای متعالی زن در اسلام از جمله حضرت معصومه(ع) تعریف شده و زن علاوه بر نقش مادری و همسری باید در عرصه های مختلف اجتماعی نیز حاضر شود.

وی افزود: زنان ایرانی میراث دار امانتی هستند که زن اسلامی به دوش می کشد و باید در راستای احقاق آن تلاش کنند.

رفتار های کلیشه ای با زنان حذف شود

مدیر کل امور بانوان و خانواده استاندار تصریح کرد: یکی از موانع دستیابی به آرمان های زن اسلامی رفتارهای کلیشه ای است که مقدمه افراط و تفریط را فراهم می کند.

وی با بیان اینکه حقوق زنان ایجاد زمینه مساوات برای حضور در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است، اضافه کرد: زنان و دختران تنها زمانی می توانند دین خود به اسلام را ادا کنند که از محدودیتهای کلیشه ای خارج شده و با الگو قرار دادن آموزه های دینی وظایف خود را ایفا کنند.

موسوی تجدید پیمان با آرمان های انقلاب اسلامی را ضروری توصیف کرد و افزود: انقلاب اسلامی به پشتوانه اسلام توانست پیروز شود.

وی افزود: بر زنان ایران اسلامی واجب است که با پیروی از آرمان های انقلاب به آموزه های اسلام ادای دین کنند.