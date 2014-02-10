  1. استانها
  2. اردبیل
۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۱۳

موسوی:

نقش زن در جامعه و خانواده قرینه هم است

نقش زن در جامعه و خانواده قرینه هم است

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل گفت: نقش زن در جامعه و در خانواده قرینه هم بوده و باید در کنار هم ایفا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ماریا موسوی پیش از ظهر دوشنبه در همایش تبیین شخصیت حضرت معصومه(ع) تصریح کرد: این دو نقش باید در کنار هم و در تقارن هم ایفا شده و نگاه افراطی و تفریطی به حضور زن در جامعه از بین برود.

وی با بیان اینکه در دولت های قبلی نگاه افراط و تفریط موانعی را در احقاق حقوق زن آن طور که شایسته جامعه اسلامی است به وجود آورده است، اضافه کرد: در دولت تدبیر و امید فضای متعادلی برای تعریف نقش زنان فراهم شده است.

موسوی معتقد است الگوی وارسته زن اسلامی توسط شخصیتهای متعالی زن در اسلام از جمله حضرت معصومه(ع) تعریف شده و زن علاوه بر نقش مادری و همسری باید در عرصه های مختلف اجتماعی نیز حاضر شود.

وی افزود: زنان ایرانی میراث دار امانتی هستند که زن اسلامی به دوش می کشد و باید در راستای احقاق آن تلاش کنند.

رفتار های کلیشه ای با زنان حذف شود

مدیر کل امور بانوان و خانواده استاندار تصریح کرد: یکی از موانع دستیابی به آرمان های زن اسلامی رفتارهای کلیشه ای است که مقدمه افراط و تفریط را فراهم می کند.

وی با بیان اینکه حقوق زنان ایجاد زمینه مساوات برای حضور در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است، اضافه کرد: زنان و دختران تنها زمانی می توانند دین خود به اسلام را ادا کنند که از محدودیتهای کلیشه ای خارج شده و با الگو قرار دادن آموزه های دینی وظایف خود را ایفا کنند.

موسوی تجدید پیمان با آرمان های انقلاب اسلامی را ضروری توصیف کرد و افزود: انقلاب اسلامی به پشتوانه اسلام توانست پیروز شود.

وی افزود: بر زنان ایران اسلامی واجب است که با پیروی از آرمان های انقلاب به آموزه های اسلام ادای دین کنند.

کد مطلب 2233393

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها