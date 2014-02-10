نمایشگاه بین المللی صنایع دستی اهواز در ایستگاه آخر

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صنایع دستی استان امسال برای دومین بار نمایشگاهی برای صنعتگران دایر کرده است.

رحیم جلیلی افزود: این نمایشگاه به صورت کاملا مستقل برگزار شده و از امسال در تقویم نمایشگاه های کشور نیز قرار گرفت.

وی اظهار کرد: نمایشگاه قبلی در آبان ماه برپا بود و این نمایشگاه نیز با توجه به استقبال مردم و به مناسبت ایام الله دهه فجر برای علاقمندان به هنرهای دستی برپا شده است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی خوزستان همچنین یادآور شد: در نمایشگاه صنایع دستی سالن خلیج فارس مختص به صنعتگران خوزستانی و باقی سالن ها به شرکت کنندگان از سراسر استان اختصاص داده شده است.

جلیلی توضیح داد: اقوام ایرانی هم در جوار نمایشگاه برای شادابی بیشتر فضای هنری شرکت داده شده اند که این اقوام نیز هر شب در سالنی مجزا به اجرای جشن های سنتی خود می پردازند.

وی با اشاره به واحدهای شرکت کننده در نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه 160 واحد شرکت کرده اند که 40 درصد شرکت کنندگان از خوزستان و باقی از سراسر کشور هستند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی خوزستان تصریح کرد: صنایع دستی مدتها مظلوم واقع شده بود اما هم اکنون با همکاری میراث فرهنگی استان توجه بیشتری به صنایع دستی شده که امیدوارم این فعالیت ها باعث افزایش انگیزه صنعتگران شود.

جلیلی اظهار کرد: طی بازدید که از غرفه ها داشتیم مردم استقبال خوبی از نمایشگاه کردند و امیدواریم نظر مسئولان استان را نیز جلب کرده باشد.

وی همچنین گفت: فضای در نظر گرفته شده برای نمایشگاه کنونی بالغ بر چهار هزار متر مربع سرپوشیده است. همچنین سیاه چادرهای اقوام نیز در فضای آزادی حدود 2 هزار متر قرار گرفتند.