مرمت مدرسه تقوی گرگان بیش از 8 میلیارد ریال هزینه داشته است

قربان عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مدرسه تاریخی تقوی در آستانه ایام دهه فجر با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد و اکنون کاربری اداری دارد تا باستان شناسان، تاریخ نویسان و عموم مردم به راحتی از این ساختمانی قدیمی بازدید کنند.

وی ادامه داد: مدرسه تقوی مربوط به اواخر دوره قاجار است که در سال 80 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید ، کار احیا و باز سازی آن نیز در بهمن ماه سال جاری خاتمه یافت.

وی در توضیح پروژه های افتتاح شده در ایام دهه فجر گفت: دفاتر گردشگری یکی از نیازهای مردم برای سفر است، از این رو 4 دفتر گردشگری در استان به مناسبت ایام دهه فجر افتتاح شد.

عباسی اظهار کرد: افتتاح دبیرخانه بین المللی جشنواره اقوام ایران زمین که توسط معاون رئیس جمهور به استان گلستان واگذار شده بود نیز در شهرستان گرگان افتتاح شد.

وی از احداث پل در آبشارهای کبودوال، شیرآباد و زیارت خبرداد و افزود: احداث این پل برای دسترسی آسانتر شهروندان استانی و گردشگران خارج از استان احداث شده است.

عباسی هزینه پل عابر و مجتمع بهداشتی مسیر آبشار زیارت 1هزار و 500 میلیون ریال اعلام کرد و بیان داشت: عملیات اجرایی پروژه آسفالت مسیر کبودوال درعلی آباد کتول نیز اعتباری بالغ بر 800 میلیون ریال نیاز دارد.

