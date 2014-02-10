60 سورتی پرواز امدادی در مناطق بحران زده مازندران انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ولی پور صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با با بیان اینکه، امدادهوایی نقش مهمی در نجات آسیب دیدگان داشت، اظهار داشت: در این ملیاتها 32 تن محموله دارویی به مناطق غرب استان منتقل شد.

وی با اشاره به امدادرسانی به 30 هزار نفر در جریان بحران برف اخیر بیان داشت: در این عملیاتهای امدادی، هزار و 117 نیروی عملیاتی رد قالب 176 تیم با 55 دستگاه خودروی امدادی و 22 دستگاه آمبولانس فعالیت داشتند.

وی اظهار اشت: اسکان اضطراری 435 نفر در راه مانده، انتقال 243 مصدوم، توزیع 418 هزار قرص نان، 36 هزار بطری آب معدنی، 40 هزار بسته کیک و کلوچه از جمله اقدامات انجام شده بود.

ولی پور عنوان کرد: در عملیات امداد و نجات به حادثه دیدگان غرب استان، دو فروند بالگرد امدادی و تیمهایی امدادی از استانهای تهران، البرز، سمنان و تهران نیز فعالیت داشتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با عنوان اینکه در حادثه بحران برف 200 روستا و هفت شهرستان تحت تاثر قرار گرفتند، اظهار داشت: بیشترین عملیات امدادی بین 26 استان کولاک زده در مازندران انجام شد.