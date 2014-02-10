اولين جشنواره فرهنگی ورزشی نیروهای مسلح قشم به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، اولين جشنواره فرهنگي ورزشي امام حسن مجتبي (ع) نيروه هاي مسلح قشم با حضور سرهنگ محمد ایزدی فرمانده دریابانی هرمزگان، جوکار امام جمعه قشم، رضایی معاون فرماندار قشم، جهانبخش رئیس اداره ورزش و جوانان، قهرمانی معاونت اجتماعی منطقه آزاد و جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی قشم به كار خود پايان داد.

اولين جشنواره فرهنگی ورزشی امام حسن مجتبي (ع) نیروهای مسلح قشم كه در پايان اين مسابقات تیم‌های ورزشی ناو تیپ 112 ذوالفقار نیروی دریایی سپاه پاسداران با کسب 13 عنوان، فرماندهی دریابانی با کسب پنج عنوان و قرارگاه مدینه سپاه پاسداران با کسب سه عنوان در مجموع در مقام‌های اول تا سوم ایستادند.

در این جشنواره ورزشکاران در هفت رشته ورزشی، دو و میدانی، تیراندازی، دارت، والیبال، فوتسال، طناب‌کشی و تنیس روی میز با هم به رقابت پرداختند که در رشته ورزشی فوتسال ناو تیپ 112 ذوالفقار، پایگاه دریابانی قشم و حفاظت فرودگاه و نیز در رشته والیبال ناو تیپ 112 ذوالفقار، نیروی انتظامی قشم و هوا فضا به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

در مسابقات تیراندازی، تیم‌های ناو تیپ 112 ذوالفقار مقام اول و سوم و پایگاه دریابانی مقام دوم را به خود اختصاص دادند.

همچنین یگان شرکت‌کننده ناو تیپ 112 ذوالفقار تمامی رتبه‌های برتر رشته دوی صد متر را نیز کسب کرد.

در رشته ورزشی تنیس روی میز نیز هوا فضا، پایگاه دریابانی قشم و ناو تیپ 112 ذوالفقار، رتبه‌های اول تا سوم را کسب و در رشته دارت نیز ناو تیپ 112 ذوالفقار مقام اول و دوم و قرارگاه مدینه مقام سوم را کسب کرد.

در دوی استقامت نیز ناو تیپ ذوالفقار، پایگاه دریابانی قشم و قرارگاه مدینه رتبه‌های اول تا سوم را کسب و نیز در رشته طناب‌کشی ناو تیپ 112 ذوالفقار، پایگاه دریابانی قشم و پدافند هوایی ارتش رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.

این جشنواره به مناسبت دهه مبارک فجر طي یک هفته از مورخ 13 الی 19 بهمن ماه جاری از سوي پایگاه دریابانی قشم وبا همکاری اداره ورزش و جوانان و هیئت‌های ورزشی شهرستان قشم در سالن‌های ورزشی سوزا، اسکله لافت، ورزشگاه تختی و سالن ورزشی شهرداری قشم و با حضور 8تيم و 299ورزشكارشد كه 114نفر از اين ورزشكاران حائز رتبه و مدال شدند.

اين مسابقات با حضور فرماندهی پایگاه دریابانی، فرماندهی انتظامی، پدافند هوایی ارتش، ناحیه مقاومت بسیج سپاه، ناو تیپ 112 ذوالفقار نیروی دریایی سپاه، هوا فضا سپاه، پلیس فرودگاه، حفاظت سپاه فرودگاه و قرارگاه مدینه نیروی زمینی سپاه شهرستان قشم در بین پرسنل و سربازان وظیفه نیروهای مسلح برگزار شد.