دوره جدید کارگاه های داستان نویسی در اردبیل برگزار می شود

صادق فرهمند امین در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: کارگاه داستان نویسی با هدف تربیت استعدادهای داستان نویسی و ایجاد زمینه برای پرورش این استعدادها دایر شده است.

وی با بیان اینکه پیش از این کارگاه های داستان نویسی به صورت مطلوبی برگزار شده بود، اضافه کرد: در دوره جدید شناسایی استعدادهای داستان نویسی و تمرکز بر پرورش آن دنبال می شود.

فرهمند امین معتقد است کارگاه های داستان نویسی فرصتی برای توسعه تولیدات فرهنگی و نشر کتاب استان فراهم خواهد کرد.

وی افزود: با ارزیابی خروجی کارگاه ها مشاهده می شود استعدادهای شاخصی در حوزه داستان نویسی استان موجود است.

وی با بیان اینکه این استعدادها باید سمت و سوی مناسبی بیابند، اضافه کرد: در عین حال با تعامل سایر دستگاه ها باید زمینه نشر کتب و تولیدات نویسندگان نیز فراهم شود.

مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان توسعه نشر کتاب استان را یکی از شاخص های توسعه یافتگی فرهنگی آن دانست و افزود: انتشار کتاب بیانگر ظهور چهره های فرهنگی است.

آثار نویسندگان بومی معرفی می شود

فرهنمند امین از معرفی آثار نویسندگان بومی استان در محل کتابخانه مرکزی اردبیل خبر داد و افزود: در ورودی این کتابخانه محلی برای نمایش و معرفی آثار فراهم شده است.

وی با بیان اینکه بیش از 50 اثر در این بخش به نمایش گذاشته شده است، اضافه کرد: برگزاری این نمایشگاه دائمی در راستای حمایت از تولیدات بومی است.

وی تاکید کرد: در معرفی آثار محدودیت موضوعی وجود نداشته و کتابخانه مرکزی تمامی کتب تولیدی نویسندگان را معرفی می کند.

گفتنی است کارگاه های ادبیات امور کتابخانه های عمومی استان چهارشنبه ها با محوریت شعر و پنج شنبه ها با محوریت داستان در ساعت 16 اثر در محل کتابخانه شیخ صفی اردبیل برگزار می شود.