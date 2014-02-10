مديران مجموعه هاي اقتصادي هرمزگان حمايت مي شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز اكرمي در حاشيه بازديد از كارخانه فرآورده هاي شيلاتي بندرعباس،افزود: دولت مي تواند هدايتگر خوبي باشد و بستر و زمينه رشد قابليتهاي فردي و اجتماعي را فراهم و حمايتهاي همه جانبه را در بخش سياستهاي تنظيمي و انفعالي هر كجا كه لازم باشد، فعال كند.

وي، تلاش خستگي ناپذير كارگران اين مجموعه توليدي را در سنگر اقتصادي تحسين برانگيز عنوان و اضافه كرد: اين مجموعه يكي از صادق ترين مجموعه هاي كارگري است كه توانسته زمينه اشتغال بيش از 170 نفر را كه بيشترين آنان از قشر آسيب پذبر جامعه هستند، فراهم كند.

وي در ادامه بيان کرد: يکی از اصلی‌ترین و مهمترین دغدغه‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، موضوع اشتغال است كه باید علاوه بر حفظ اشتغال موجود، با تدابير و برنامه ريزي سطح اشتغال را افزايش داد.

مديرعامل شركت فرآورده هاي شيلاتي بندرعباس نيز بر استفاده از توان فردي و نيروي انساني توانمند و سرمايه داخلي تاكيد كرد و گفت: فعالیتهای این کارخانه كه از بزرگترین واحدهای تولیدکننده کنسرو ماهی تن و همچنين در بخش فرآوری و انجماد آبزیان نيز از پر ظرفیت ترین واحدهای کشور می باشد، علاوه بر سهم بسزایی كه در تامین نیازهای جامعه دارد، زمینه اشتغال مستقیم 170 نفر را فراهم كرده است.

حسين معصومي اضافه كرد: سال گذشته عليرغم تحريمها، اين شركت به فعاليت خود بدون اخراج حتي يك كارگر ادامه داد.

وي اظهار اميدواري كرد: با راه اندازي خط دوم توليد در اين كارخانه، بتوان علاوه بر افزايش توليدات، زمينه اشتغال افراد بيشتري را ايجاد كرد كه اين امر با وحدت و همدلي كاركنان و همكاري مسئولان ميسر مي شود.

کارخانه تن بندرعباس در قالب شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس با تنوع محصول، سهم قابل توجهی در تولید و بازار کنسرو تن را به خود اختصاص داده است. بطوریکه جزء واحدهای فعال صادرکننده محصولات دریایی و کنسرو به خارج از کشور است.

قابل ذكر است در اين بازديد كه بمناسبت گراميداشت دهه فجر انجام شد، مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان، ضمن بازديد از قسمتهاي مختلف كارخانه فرآورده هاي شيلاتي بندرعباس، با كارگران ديدار و با اهداي شاخه گل از تلاش هاي آنان تقدير كرد.