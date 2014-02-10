به گزارش خبرگزاري مهر، فیلم‌های سینمایی «خانه‌ای کنار ابرها» به کارگردانی سید جلال دهقانی اشکذری، «شیار 143» به کارگردانی نرگس آبیار و «شیفتگی» ساخته علی زمانی عصمتی از جمله آثار فیلمسازان یزدی است که در بزرگترین رویداد سینمایی کشور حضور دارند.

بر اساس اعلام دبیرخانه سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، فیلم «شیار143» در پنج بخش نامزد دریافت سیمرغ بلورین است که به ترتیب سودابه خسروی برای بهترین چهره‌پردازی، کامران کیان ارثی بهتري: صدابردار، آرش قاسمی: صداگذار، برای بهترین صدای فیلم، فرید سعادتمند برای بهترین موسیقی متن و مریلا زارعی برای بهترین بازیگر نقش اول زن، نامزد دریافت سیمرغ بلورین هستند.

شیار ۱۴۳به تهیه کنندگی ابوذر پورمحمدی و محمدحسین قاسمی همچنین نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم است.

فیلم سینمایی «خانه‌ای کنار ابرها» به کارگردانی سید جلال دهقانی اشکذری و تهیه کنندگی روح اله برادری که در بخش نگاه نو این جشنواره شرکت کرده نیز نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم و بهترین فیلم نامه این جشنواره است.

رویا تیموریان هم برای بازی در فیلم «شیفتگی» به کارگردانی علی زمانی عصمتی نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن است.

آخرین فیلم سید جلال دهقانی اشکذری قبل از فیلم سینمایی «خانه‌ای کنار ابرها»، فیلم «مسابقه» بود که توسط حوزه هنری یزد و به تهیه کنندگی سید ناصر امامی میبدی ساخته شده است.