جشنواره تندیس های ماسه ای و گلی در شهرستان زهک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جشنواره تندیس های گلی که صبح شنبه در حاشیه سد شهرستان زهک برگزار شد کودکان و نوجوانان شرکت کننده با استفاده از گل نسبت به ساخت تندیس هایی از شهدا و همچنین بازسازی وقایع انقلاب با کمک مربیان اقدام کردند.

رییس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان زهک در حاشیه برگزاری این جشنواره گفت: نمایشگاه تندیس های ماسه ای و گلی به مناسبت ایام دهه فجر و با هدف بازخوانی وقایع مبارزات ملت ایران و تجسم سازی خاطرات انقلاب برای کودکان برپا شده است.

فهیمه مهردل در گفتگو با اظهار داشت: دراین جشنواره اعضای کانون پرورش فکری کودکان با ماسه نسبت به ساخت گلزار شهدا و همچنین با استفاده از گل تندیس هایی از شهدا و صحنه های دفاع مقدس را شکل بخشیدند.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را آشنایی کودکان و نوجوانان با رویدادهای انقلاب و شهدای انقلاب و انتقال ارزش های اسلامی و دفاع مقدس به نسل جوان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این جشنواره که صبح امروز با حضور کودکان و نوجوانان سیستانی در حاشیه سد زهک برگزار شد شرکت کنندگان آرزوهایشان را بر قاصدک های سپیدی که از قبل تهیه شده بود نوشته و به رودخانه هیرمند سپردند.