تمدید مهلت پیش ثبت نام عتبات عالیات تا 25 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نظافتی گفت: با توجه به استقبال مشاقان زیارت اباعبدالله الحسین (ع) از پیش ثبت نام های این دوره ، مهلت پیش ثبت نام عتبات عالیات تا ساعت 24 روز جمعه 25 بهمن ماه 92 تمدید شد. همچنین به دلیل تمدید زمان پیش ثبت نام ، نتیجه قرعه کشی پیش ثبت نام عتبات و زمان قطعی کردن ثبت نام هر یک از اولویتها روز دوشنبه 28 بهمن 92 در سامانه اینترنتی http://atabat.haj.ir اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: از آغاز پیش ثبت نام عتبات از 12 بهمن ماه سالجاری تا کنون 251 هزار نفر از متقاضیان این سفر معنوی در سامانه پیش ثبت نام عتبات عالیات این سازمان ثبت نام کرده اند.

افزایش 50 درصدی اعزام به عتبات در ایام عید نوروز

سرپرست اداره کل عتبات سازمان حج و زیارت با اعلام این خبر که در ایام عید 50 درصد افزایش در اعزام های عتبات خواهیم داشت ، اضافه کرد: در حال حاضر روزانه 80 دستگاه اتوبوس زائران ایرانی به عتبات عالیات اعزام می شود که این میزان در ایام عید افزایش خواهد یافت اما بدلیل محدودیت موجود در اسکان زائران در شهر کاظمین برخی از گروه های زمینی ایام عید 6 روزه خواهد بود که این گروه ها در روز ششم سفر به زیارت کاظمین مشرف شده و از آنجا به سوی مرزهای کشور عزیمت می نمایند.

پیش ثبت نام این دوره عتبات عالیات همزمان با آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی از روز 12 بهمن ماه آغاز شده و تا 25 بهمن 92 ادامه خواهد داشت.زمان اعزام متقاضیان این دوره ثبت نام ها از 21 اسفند ماه 92 تا 31 خرداد 93 خواهد بود.