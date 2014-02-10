به گزارش خبرگزاری مهر، در المپیک زمستانی سوچی، این سوال در خصوص شمار سگ‎های ولگرد در خیابان‎ها مطرح شده است. در هر صورت این موضوع باعث شد تا خبرنگاران از رئیس سازمان برگزاری المپیک زمستانی 2018 در پیونگچانگ" سوالاتی را بپرسند. سوال درباره سنت آشپزی کره‎ای‎ها بود که پاسخ آن مشخص نیست. پاسخ وی واقعا در این خصوص صادقانه نبود.

" کیم جین-سون" روز یکشنبه در سوچی در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه چگونه قرار است مشکل خوردن گوشت سگ در حین برگزاری بازی‎ها در کره جنوبی مهار شود، اظهار داشت: این موضوع نمی‎تواند در زمان برگزاری این رویداد برجسته شود چون خوردن سگ در کره امر متداولی نیست.

درحالیکه خوردن گوشت سگ به طور رسمی در سئول ممنوع اعلام شده اما آمار دقیقی از شمار رستوران‎های سگ از سوی مسئولان شهرداری سئول اعلام نشده اما در اطراف مرکز روزنامه وال استریت ژورنال در مرکز سئول، چند رستوران گوشت سگ وجود دارد. بیرون از پایتخت هم منعی برای خوردن گوشت سگ وجود ندارد.

خانم "لارن سوک"، سخنگوی شهرداری سئول، اظهار داشت: ما طبقه بندی مشخصی برای رستوران‎های گوشت سگ نداریم. چندین رستوران گوشت سگ هستند که به ثبت نرسیده‎اند و آنهایی هم که به ثبت رسیده‎اند تحت عنوان غذاهای کره‎ای ثبت شده‎اند.

کره ای‎ها رسم دیرینه‎ای در خوردن سگ دارند. آنها بر این باورند که گوشت سگ باعث افزایش انرژی و استقامت می‎شود. به طور نمونه نواحی اطراف بیمارستان تعداد بیشتری رستوران گوشت سگ وجود دارد . بیشتر مشتریان از نسل گذشته هستند و درخواست از سوی کره ای‎های جوان، کمتر شده است.

رستوران‎های گوشت سگ از اوایل دهه 80 میلادی در کره قدغن شدند و این به دلیل نگرانی‎های مقامات کره در خصوص واکنش به این امر و متعاقبا تاثیر احتمالی بر روی بازی‎های المپیک 1988 بود که در سئول برگزار شد. اما این صنعت ادامه یافته و به طور کلی از کنترل خارج شده چون این حیوانات در دسته چهارپایان طبقه بندی نمی‎شوند. البته گروه های حقوق حیوانات نسبت به شرایط غیربهداشتی و مشقت بار سگ‏های مزرعه اعتراضاتی داشته اند و نیز شرایط حمل و نقل این حیوانات.

در حال حاضر دادخواست آنلاینی راه اندازی شده مبنی بر اینکه بازی‏‎های المپیک زمستانی 2018 به خاطر صنعت گوشت سگ در کره باید تحریم شود. البته احتمال لغو بازی‎ها در کرده غیرمحتمل است اما برای مقاماتی چون آقای کیم ، این یک مساله محتمل است و از حالا تا چهار سال آینده که قرار است این بازی‎ها به میزبانی "پیونگچانگ" برگزار شود، به آن پرداخته می‎شود.