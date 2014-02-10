به گزارش خبرگزاری مهر، در المپیک زمستانی سوچی، این سوال در خصوص شمار سگهای ولگرد در خیابانها مطرح شده است. در هر صورت این موضوع باعث شد تا خبرنگاران از رئیس سازمان برگزاری المپیک زمستانی 2018 در پیونگچانگ" سوالاتی را بپرسند. سوال درباره سنت آشپزی کرهایها بود که پاسخ آن مشخص نیست. پاسخ وی واقعا در این خصوص صادقانه نبود.
" کیم جین-سون" روز یکشنبه در سوچی در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه چگونه قرار است مشکل خوردن گوشت سگ در حین برگزاری بازیها در کره جنوبی مهار شود، اظهار داشت: این موضوع نمیتواند در زمان برگزاری این رویداد برجسته شود چون خوردن سگ در کره امر متداولی نیست.
درحالیکه خوردن گوشت سگ به طور رسمی در سئول ممنوع اعلام شده اما آمار دقیقی از شمار رستورانهای سگ از سوی مسئولان شهرداری سئول اعلام نشده اما در اطراف مرکز روزنامه وال استریت ژورنال در مرکز سئول، چند رستوران گوشت سگ وجود دارد. بیرون از پایتخت هم منعی برای خوردن گوشت سگ وجود ندارد.
خانم "لارن سوک"، سخنگوی شهرداری سئول، اظهار داشت: ما طبقه بندی مشخصی برای رستورانهای گوشت سگ نداریم. چندین رستوران گوشت سگ هستند که به ثبت نرسیدهاند و آنهایی هم که به ثبت رسیدهاند تحت عنوان غذاهای کرهای ثبت شدهاند.
کره ایها رسم دیرینهای در خوردن سگ دارند. آنها بر این باورند که گوشت سگ باعث افزایش انرژی و استقامت میشود. به طور نمونه نواحی اطراف بیمارستان تعداد بیشتری رستوران گوشت سگ وجود دارد . بیشتر مشتریان از نسل گذشته هستند و درخواست از سوی کره ایهای جوان، کمتر شده است.
رستورانهای گوشت سگ از اوایل دهه 80 میلادی در کره قدغن شدند و این به دلیل نگرانیهای مقامات کره در خصوص واکنش به این امر و متعاقبا تاثیر احتمالی بر روی بازیهای المپیک 1988 بود که در سئول برگزار شد. اما این صنعت ادامه یافته و به طور کلی از کنترل خارج شده چون این حیوانات در دسته چهارپایان طبقه بندی نمیشوند. البته گروه های حقوق حیوانات نسبت به شرایط غیربهداشتی و مشقت بار سگهای مزرعه اعتراضاتی داشته اند و نیز شرایط حمل و نقل این حیوانات.
در حال حاضر دادخواست آنلاینی راه اندازی شده مبنی بر اینکه بازیهای المپیک زمستانی 2018 به خاطر صنعت گوشت سگ در کره باید تحریم شود. البته احتمال لغو بازیها در کرده غیرمحتمل است اما برای مقاماتی چون آقای کیم ، این یک مساله محتمل است و از حالا تا چهار سال آینده که قرار است این بازیها به میزبانی "پیونگچانگ" برگزار شود، به آن پرداخته میشود.
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