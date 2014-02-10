کم شدن فاصله میان دولت و مردم زمینه ساز موفقیت دولت خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی صبح دوشنبه در مراسم بزرگداشت دهه فجر در مسجد امام حسین(ع) شهرک ارم تبریز اظهار داشت: امروزه مردم دچار برخی مشکلات اقتصادی شده اند که این فشارها شایسته مردمی که در تمامی صحنه ها پشتیبان نظام و رهبری بوده اند، نیست.

وی ادامه داد: متاسفانه در خود استان نیز شاهد به تعویق افتادن حقوق برخی کارگران و کارمندان در کارخانه های استان هستیم که این امر تنها به دلیل بی تدبیری برخی مسئولان بوده است.

شبستری با اشاره به ضرورت کم شدن فاصله میان دولت و ملت گفت: مردم همواره از دولت حمایت کرده اند به همین دلیل مسئولان نیز باید در کنار مردم باشند و خود را جدا از مردم ندانند.

وی افزود: در صورتی که تمامی سلایق سیاسی در کنار هم قرار گیرند، می توان شاهد عملکرد مناسب مسئولان و اتحاد بیشتر در بین آنها و در نتیجه خدمت مناسب تر به مردم بود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به امنیت و آرامشی که هم اکنون در کشور حکم فرماست، گفت: دشمن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توطئه‌های بسیاری برای سرنگونی نظام و انقلاب کرد اما با همه توطئه‌ها امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف پیشرفت‌های بسیاری کرده‌ایم و نقش ایران در منطقه و جهان تاثیرگذار بوده است.

وی با اشاره به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: پیروزی انقلاب اسلامی الگویی برای سایر کشورهای آزادی خواه جهان بوده که با همکاری مردم و رهبری دینی حاصل شده است.