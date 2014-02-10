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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۳۹

شبستری:

کم شدن فاصله میان دولت و مردم زمینه ساز موفقیت دولت خواهد بود

کم شدن فاصله میان دولت و مردم زمینه ساز موفقیت دولت خواهد بود

تبریز- خبرگزاری مهر : معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی گفت : هرچقدر فاصله بین مسئولین و مردم کمتر شود به همان نسبت دولت نیز موفق تر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی صبح دوشنبه در مراسم بزرگداشت دهه فجر در مسجد امام حسین(ع) شهرک ارم تبریز اظهار داشت: امروزه مردم دچار برخی مشکلات اقتصادی شده اند که این فشارها شایسته مردمی که در تمامی صحنه ها پشتیبان نظام و رهبری بوده اند، نیست.

وی ادامه داد: متاسفانه در خود استان نیز شاهد به تعویق افتادن حقوق برخی کارگران و کارمندان در کارخانه های استان هستیم که این امر تنها به دلیل بی تدبیری برخی مسئولان بوده است.

شبستری با اشاره به ضرورت کم شدن فاصله میان دولت و ملت گفت: مردم همواره از دولت حمایت کرده اند به همین دلیل مسئولان نیز باید در کنار مردم باشند و خود را جدا از مردم ندانند.

وی افزود: در صورتی که تمامی سلایق سیاسی در کنار هم قرار گیرند، می توان شاهد عملکرد مناسب مسئولان و اتحاد بیشتر در بین آنها و در نتیجه خدمت مناسب تر به مردم بود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به امنیت و آرامشی که هم اکنون در کشور حکم فرماست، گفت: دشمن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توطئه‌های بسیاری برای سرنگونی نظام و انقلاب کرد اما با همه توطئه‌ها امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف پیشرفت‌های بسیاری کرده‌ایم و نقش ایران در منطقه و جهان تاثیرگذار بوده است.

وی با اشاره به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: پیروزی انقلاب اسلامی الگویی برای سایر کشورهای آزادی خواه جهان بوده که با همکاری مردم و رهبری دینی حاصل شده است.

کد مطلب 2233431

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