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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۵۵

پخش فیلم «چند متر مکعب عشق» به حوزه هنری رسید

پخش فیلم «چند متر مکعب عشق» به حوزه هنری رسید

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی پخش فیلم «چند متر مکعب عشق» به کارگردانی جمشید محمودی را برعهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پخش این فیلم توسط  موسسه فرهنگی تبلیغاتی «بهمن سبز» انجام می شود که موسسه ای تخصصی در حوزه پخش فیلم در حوزه هنری است.

فیلم سینمایی «چند متر مکعب عشق» به کارگردانی جمشید محمودی در بخش مسابقه سودای سیمرغ در 4 رشته و در بخش «نگاه نو» نامزد دریافت 3 سیمرغ شده است و مجموعه تعداد نامزدهای این فیلم به 7 عنوان می‌رسد و می‌توان آن را در جایگاه رکوردداران نامزدی جوایز جشنواره‌ی فجر قرار داد.

در خلاصه داستان «چند متر مکعب عشق» آمده است که عبدالسلام که یک مهاجر افغان است، به همراه دخترش مرونا در یک کارگاه مشغول به کار و زندگی ست. عشقی در راه است، عشق صابر به مرونا، عشقی که فرجامش را هیچ‌کس نمی‌داند، نه صابر، نه مرونا و نه حتی عبدالسلام …

ساعد سهیلی، حسیبا ابراهیمی، نادر فلاح، علیرضا استادی، مسعود میر طاهری، افشین سلیمان پور، امیر غفور صدخسروی و کاظم علیزاده بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

کد مطلب 2233436

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