به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در دیدار جمعی از اعضای هیات موسس کانون استادان ایران با بیان اینکه همزمانی ایام دهه فجر و برگزاری اولین جلسه هیات موسس کانون را به فال نیک می گیرم، گفت:دانشگاهیان در صحنه‌های مختلف انقلاب نقش موثری داشتند و همواره در طول مبارزات 6 دهه اخیر کشور پیشتاز بوده‌اند.

وی با بیان اینکه استادان در سه دهه گذشته حتی برای حل مشکلات صنفی‌شان نتوانستند از پتناسیل ذاتی خود خوب استفاده کنند،گفت:اگر استادان یک تشکل منسجم و قوی داشتند بسیاری از اتفاقات غیر عقلانی که در 8 سال گذشته در سطح دانشگاه رخ داد اتفاق نمی افتاد،در 8 سال گذشته عکس العمل جدی را از ناحیه استادان دانشگاه ندیدیم در صورتی که باید در برابر برخی کارها که با معیارهای اسلامی و انسانی سازگار نبود موضع گیری می کردند و راهکار عبور از مشکل را ارائه می دادند.

عارف با بیان اینکه استادان دانشگاه قدرت دارند و باید از این قدرت به نفع کشور و توسعه علمی استفاده کنند،تصریح کرد:اکنون در شرایطی قرار داریم که مشکلات نداشتن تشکل‌های مقتدر و فراگیر بروز پیدا می‌کند و مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند اگر بخواهیم اهداف سند چشم انداز تحقق پیدا کند هیچ راهی جز ارتقاء جایگاه تشکل های مردمی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کشور را به خاطر منابع زیر زمینی ثروتمند تلقی می‌کنند،گفت:مزیت کشور ما نیروی انسانی‌اش است بنابراین ما باید در رشد نیروی انسانی کوشا باشیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه استادان دانشگاه نباید تنها وظیفه خود را حاضر شدن سرکلاس درس بدانند،گفت:استادان نباید بدون اینکه توجه‌ای به مسائل سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی داشته باشند کلاس درس را به پایان برسانند.ما نمی توانیم به مسائل مربوط به جامعه بی توجه باشیم کاری که متاسفانه برخی از استادان در سنوات گذشته انجام دادند.

عارف با بیان اینکه امروز مسئولان به این باوررسیده اند که باید به تشکل‌های سیاسی و اجتماعی بها داده شود،گفت: امروز ما راهی جز رسیدن به انسجام درونی برای حل مشکلات دانشگاه نداریم.وظیفه اساتید تنها تولید مقاله نیست ما وظیفه داریم به مسائل اجتماعی و فرهنگی کشور رسیدگی کنیم.کشور با بحران‌های اجتماعی متعددی رو به رو است که برای حل آنها باید از فرهیختگان و دانشگاهیان کمک گرفته شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه نمی توان چیزی را به استاد تحمیل کرد و هیچ نهاد و ارگانی حق تصمیم گیری برای استادان را ندارد،متذکر شد: اگراستادان دانشگاه منسجم عمل می‌کردند جلوی تصمیم گیری افراد غیر دانشگاهی برای دانشگاه گرفته می‌شد.

گفتنی است در این نشست برخی از بندهای مربوط به اساسنامه کانون استادان دانشگاه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به اتفاق آراء تصویب شد.

کانون استادان ایران به زودی با اعلامیه بیانه‌ای اعلام موجودیت می‌کند.