مشکل جدی در ایام برفی گزارش نشد/ افت فشار گاز روستای بی بی شیروان در 2 ساعت برطرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله نوراللهی صبح دوشنبه در گنبدکاووس گفت: با توجه به اینکه طی روزهای برفی کاهش قابل ملاحظه دما را داشتیم ، مشکل خاصی در بحث آب ، گاز و برق نداشتیم و فقط در بی بی شیروان افت فشار داشتیم.

وی افزود: با توصیه های انجام شده به رانندگان و شهروندان و همچنین توجه ویژه مدیران به خصوص شرکت آب و گاز مشکلات این ایام که تعدادی ترکیدگی لوله و کنتور آب و برخی مشکلات دیگر بود به حداقل خود رسید.

اصغر نودهی رییس هلال احمر نیز گفت : با توجه به شرایط نامساعد جوی کشیک شبانه روزی امداد نجات ما با حضور 3 نفر در محل هلال احمر و پایگاه های امدادی قرار داشتند که به محض گزارشات خاص سرمازدگی یا هر هرنوع گزارش دیگر امداد گران به محل مورد نظر مراجعه و نسبت به امداد رسانی اقدام کردند .

حسین رضایی ، بخشدار مرکزی شهرستان گنبد هم گفت : گزارش خاصی در این ایام اعلام نشد فقط در شامگاه شنبه شب از طریق دهیاری بی بی شیروان مطلع شدیم که گاز این منطقه دارای افت فشار گردیده که با همکاری اداره گاز بلافاصله در منطقه حضور یافته و این مشکل برطرف شد.

نبی اله آخوندی ،مدیر آموزش پرورش گنبدکاووس هم گفت: خوشبختانه در مورد دآنش اموزان یا مدارسی که بافت فرسوده دارند در این مدت به علت حادثه گزارشی اعلام نشد.

گفتنی است، آخرین بارش برف در استان گلستان در سال 86 بود. بارش برف امسال کشاورزان را که با کم آبی شدید مواجه شده بودند، بسیار خرسند کرد.