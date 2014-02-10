درصد اجرای زیرگذر حاجی آباد ملایر به 95 رسید

آرش آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان ملایر دارای 900 کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی است که از این مقدار 140 کیلومتر آن بزرگراه ومابقی راه فرعی و راه های روستایی است.



وی با بیان اینکه در سالهای اخیر بسیاری از نقاط حادثه خیز شهرستان ملایر اصلاح شده است، افزود: یکی از این نقاط حادثه خیز در ورودی شهر ملایر در روستای حاجی آباد است که عملیات احداث پل زیر گذر این نقطه از دو سال پیش شروع شده و در حال حاضر 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.



وی افزود: اعتبار هزینه شده برای این زیر گذر بیش از 500 میلیون تومان براورد شده که تاکنون بیش از 400 میلیون تومان برای آن هزینه شده است.



آزادی بیان کرد: باقی مانده طرح مربوط به رمپ آسفالت ورودی و خروجی است که با توجه به شرایط آب و هوایی به تعویق افتاده و به محض آسفالت این قسمت طرح آماده بهره برداری خواهد شد.



وی در ادامه به تقاطع غیرهمسطح ازندریان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پل غیرهمسطح ازندریان 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که تنها آسفالت لایه دوم آن باقیمانده است که تعویق آن نیز به خاطر شرایط آب و هوایی بوده است.



آرش آزادی افزود: پس از اتمام گارد وسط مسیر بسته شده و با انتقال تردد به روی پل، تصادفات در این نقطه به صفر می رسد.



وی همچنین به تقاطع غیر همسطح بهشت هاجر ملایر اشاره کرد و گفت: این تقاطع که حدود سه سال پیش کلنگ آن به زمین خورده است تنها 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات اجرایی آن متوقف شده است.



وی با بیان اینکه فعلا اعتباری برای این پروژه در نظر گرفته نشده و برای اتمام طرح به اعتبار کلان نیاز است، افزود: در این نقطه نیز که یکی از نقاط حادثه خیز ملایر است باید هر چه سریعتر ادامه عملیات اجرایی صورت گیرد.



وی در ادامه از اصلاح پیچ شوشاب به طول یک کیلومتر و پیچ سلطانیه به عنوان نقاط حادثه خیز این شهرستان خبرداد و بیان کرد: گردنه آبدر در محور ملایر - نهاوند نیز با نصب چراغ چشمک زن و شیار لرزاننده به نقطه ای امن تبدیل شد.



آزادی در ادامه ابراز داشت: پیچ خیرآباد در محور ملایر - تویسرکان با ایجاد سه دهنه پل ایمن سازی شد.