هیچ اعتمادی به دشمنان نداریم/ لزوم حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور یکشنبه شب در آیین اختتامیه نمایشگاه قرآن کریم کرمان ضمن تبریک ایام الله دهه فجر گفت: انقلاب اسلامی ایران انقلابی عقیدتی، فکری و برگرفته از قرآن و تعالیم اسلامی و با رهبری امام خمینی( ره) شکل گرفت.

وی با اشاره به اینکه امت اسلامی هیچ گاه زیر بار ظلم و ستم نمی رود، تصریح کرد: در قرآن کریم تاکید شده است که فرد مسلمان باید در مقابل ظالم بایستد.

حجت الاسلام عرب پور با اشاره به اینکه انقلاب ایران نیز با هدف احقاق حقوق مسلمین و زیر بار ظلم نرفتن صورت گرفت، گفت: در دوران ستم شاهی شاه ملعون نوکر آمریکا بود و از آنها دستور می گرفت و نمی خواست ملت ایران به عزت و خودکفایی دست پیدا کند.

حجت الاسلام عرب پور با اشاره به اینکه ما هیچ گاه به دشمنان اعتماد نخواهیم داشت، گفت: یهود از زمان پیامبر مکرم اسلام( ص) با مسلمانان سر دشمنی داشتند و امروز نیز این دشمنی آنها با مسلمین ادامه دارد.

وی به لزوم حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن اشاره و تصریح کرد: آمریکا از ابتدای انقلاب دشمن ما بوده و امروز نیز هیچ اعتمادی به این دشمن نداریم و به حرف های آنها با دیده تردید نگاه می کنیم.

حجت الاسلام عرب پور گفت: مردم فهیم و ولایتمدار ایران اسلامی در روز 22 بهمن با حضوری گسترده در راهپیمایی ضمن اعلام انزجار از استکبار جهانی بار دیگر با آرمان های انقلاب، امام راحل(ره)، ولی فقیه و شهدا تجدید میثاق می کنند.

امام جمعه موقت کرمان گفت: برگزاری این چنین نمایشگاه هایی برای ترویج فرهنگ قرآنی بسیار مفید بوده و فرصتی مغتنم برای علاقمندان به قرآن و اسلام است تا بتوانند کتاب ها و نرم افزارهای مورد نیاز خود را تهیه کنند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی کرمان همچنین گفت: قرآن کتاب راستین و چراغ راه بشر بوده و با پیاده شدن احکام اسلامی در جامعه می توان مسیر کامیابی و سعادت را برای افراد ترسیم کرد.

