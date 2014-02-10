تمثال شهدای شهرستان دشتی رونمایی شد/ تجلیل از مقام شهدا با حضور استاندار بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر که سفرهای شهرستانی خود را آغاز کرده است بعد از ظهر امروز به شهرستان دشتی سفر کرد تا دومین سفر خود به این شهرستان رقم بخورد.

دکتر مصطفی سالاری در اولین روز کاری خود نیز به این شهرستان سفر کرده بود واز روند ساخت وسازها در مناطق زلزله زده بازدید کرده بود.

وی در ابتدای سفر به شهرستان دشتی مورد استقبال گرم فرماندار و مسئولین شهرستان قرار گرفت و گروه سرود مهد کودک یاس نیز با سرودی زیبا ضمن خیر مقدم از استاندار استقبال کردند.

نصب تمثال مطهر شهدا یکی از کارهای ارزشمند شهردار خورموج به گفته خانواده معظم شهدا و مردم شهر خورموج بود که در این شهر اتفاق افتاد و موجب خوشحالی آنها را فراهم کرده است امروز با حضور استاندار بوشهر از آنها رونمایی شد.

سالاری بعد از استقبال از تمثال مطهر شهدا و شهدای شاخص شهرستان دشتی رونمایی کرد.

نصب تمثال مطهر 214 شهید شهرستان و پنج شهید شاخص

شهردار شهر خورموج در این آئین اظهار داشت: در بلوار اصلی شهر تمثال مطهر 214 شهید شهرستان و 5شهید شاخص با اعتبار 330 میلیون ریال از محل درآمدهای شهرداری نصب شده که امروز با حضور استاندار بوشهر مورد بهره برداری قرار می گیرد.

احمد شیخیانی افزود: در این مدت کوتاه توانسته ایم 23کیلومتر ترمیم حفاری و 34 هزار متر مربع آسفالت کوچه و معابر در سطح شهر خورموج انجام شود.

وی از استاندار خواست نسبت به تخصص اعتبار به میزان 50 میلیارد ریال برای اجرای دو پروژه شاخص پارک بین راهی و خیابان ساحلی به طول دو کیلومتر همکاری لازم در این زمینه داشته باشند.

استاندار بوشهر بعد از رونمایی در گلزار شهدای شهر خورموج حضور یافت و با نثار گل با شهدای والامقام عهد و تجدید میثاق بست.