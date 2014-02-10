حفظ وحدت مهمترین اولویت دستگاه های نظامی انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوفاضل رضوی اردکانی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با فرماندهان نظامی و انتظامی فارس، گفت: نیروهای مسلح مایه قدرت و عزت نظام هستند.

وی تصریح کرد: حماسه ای که نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس خلق کردند بی نظیر بود.

امام جمعه موقت شیراز با اشاره به اینکه این حماسه در تاریخ جاودان می ماند ادامه داد: حماسه هشت سال دفاع مقدس تبدیل به درس عبرتی برای تمام قدرت های جهان شده است.

حجت الاسلام رضوی اردکانی یادآور شد: در دوران دفاع مقدس جنگ ما تنها با کشور عراق نبود بلکه تمام قدرت های جهانی رژیم بعثی را حمایت می کردند.

وی ادامه داد: نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران یکی از مستقل ترین و با تجربه ترین نیرو های مسلح منطقه می باشند که این استقلال از برکت انقلاب اسلامی به وجود آمده است.

امام جمعه موقت شیراز با بیان اینکه نیرو های مسلح در زمان پیروزی انقلاب اسلامی نیز نقش بسیار مهمی را ایفا کردند، گفت: در زمان پیروزی انقلاب اسلامی ارتش متعلق به ملت و مملکت بود و به بهترین نحو از انقلاب دفاع کردند.

حجت الاسلام رضوی اردکانی تاکید کرد: انقلاب متکی بر نظام الهی بود و با اتکا به اسلام و نیروی ملت به پیروزی رسید.