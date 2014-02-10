محدودیتهای ترافیکی راهپیمایی 22 بهمن در قزوین اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامعلی حسنی در این باره اظهارداشت: این محدودیتهای ترافیکی شامل همه خیابانهای منتهی به مسیر راهپیمایی که از میدان آزادی شهر شروع و تا امامزاده حسین (ع) ادامه دارد.

وی افزود: خیابانهای امام خمینی (ره)، نادری جنوبی، هلال احمر، طالقانی، فردوسی و طول مسیرهای خیابانهای پیغمبریه، شهدا و سلامگاه شامل این محدودیت های ترافیکی می شوند.

این مسئول ادامه داد: از همه ساکنین این محدوده ها در خواست می شود در روز راهپیمایی از تردد خودروهای خود در این مسیرها خودداری کنند و از مسیرهای جایگزین برای تردد خود استفاده کنند.

حسنی بیان کرد: از همه شهروندان نیز می خواهیم با همکاری خود، پلیس را در برقراری هر چه بهتر نظم و آسان سازی تردد خودروها یاری کنند.



مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در شهرستان البرز اعلام شد



شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین با صدور بیانیه‌ای مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در شهرستان البرز را اعلام کرد.

در بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین آمده است: این اعجاز بزرگ قرن و این پیروزی بی‌نظیر و این جمهوری اسلامی محتاج به حفظ و نگهداری است و حضرت امام خمینی (ره) یوم‌الله 22 بهمن را روز شکست «منطق قدرت» استکبار جهانی و طواغیت در برابر «قدرت منطق» ایران اسلامی دانستند.

این بیانیه می‌افزاید: سی و پنج سال پایداری و مقاومت و ایستادگی غیور مردان، شیر زنان ایران اسلامی در مقابل زیاده‌خواهی‌ها، طمع‌ورزی‌ها دست‌اندازی‌ها و چپاول دارایی‌های مسلمانان و اندیشه‌های ناب اسلامی توسط نظام سلطه، سیلی سختی بود که نظام اسلامی به صورت سلطه‌گران نواخت.

در ادامه این بیانیه آمده است: اینک این دشمنان زبون و زخم‌خورده انقلاب اسلامی با درماندگی هرچه تمام‌تر به تحریم‌های سخت اقتصادی یک‌جانبه علیه ایران اسلامی دست زده‌اند که این بار نیز با وحدت و اتحاد مردم و مسئولان و پیروی از منویات وحدت بخش مقام معظم رهبری؛ با پاسخ قاطع و اقدام هوشمندانه ملت بصیرت‌مند مواجه خواهند شد و سیلی محکمی از نمایش حماسه حضور و اقتدار ملی ایرانیان غیور در روز 22 بهمن نیز خواهد خورد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین ضمن گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، از آحاد مردم بزرگ و آگاه و فهیم استان قزوین دعوت کرده است بار دیگر با حضور حماسی، انقلابی و پرشور و دشمن‌شکن خود در صحنه نمایش حماسه حضور و وحدت ملی در آوردگاه یوم‌الله 22 بهمن بار دیگر با آرمان‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و شهدا تجدید میثاق کرده و با لبیک به دعوت مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» ادامه‌دهنده حقیقی راه شهدا و امام شهدا باشند.

مسیر راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن در شهرستان البرز، در شهر الوند، مزار شهدای گمنام، میدان بسیج میدان لاله، 10 متری امام خمینی به طرف مزار شهدا و محمدیه گلزار شهدای گمنام، میدان امام خمینی، میدان امام حسین (ع)، مسجد جامع است.

مسیر راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن در بیدستان محل تجمع مسجد سید الشهدا، خیابان طالقانی، خیابان توحید، مزار شهدا، در شهر شریفیه ابتدای ورودی شهر شریفیه، خیابان ولیعصر، به طرف مزار شهدا و در روستای حصار خروان مسجد اعظم شهدا به سمت امامزادگان احمد و محمود است.

از عموم مردم استان قزوین دعوت شده است با شرکت در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن بار دیگر با آرامان‌های امام راحل و شهدا تجدید بیعت کنند.