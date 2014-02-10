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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۰۲

به علت تعمیرات ساختمانی/

نیمه تعطیل بودن تنها کتابخانه هفتگل باعث کاهش تعداد اعضای آن شده است

نیمه تعطیل بودن تنها کتابخانه هفتگل باعث کاهش تعداد اعضای آن شده است

هفتگل - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کتابخانه های عمومی هفتگل از کاهش تعداد اعضای تنها کتابخانه عمومی این شهر به علت نیمه تعطیل بودن آن خبر داد.

 ابوذر اکبری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: شهرستان هفتگل تنها دارای یک باب کتابخانه عمومی است که آنهم به دلیل انجام تعمیرات به حالت نیمه تعطیل درآمده است و همین امر سبب شده است این کتابخانه با روند کاهش تعداد اعضا روبرو شود.

وی افزود: با توجه به نیاز جامعه به فرهنگ مطالعه و لزوم گسترش کتابخوانی در بین جوانان و نوجوانان باید هر چه سریعتر روند تعمیرات این کتابخانه تکمیل و برای استفاده علاقه مندان آماده شود.

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی هفتگل رفع این مشکل را نیازمند همکاری سایر ادارات وابسته از جمله آموزش و پرورش، دانشگاه پیام نور دانست تا کتابخانه عمومی « شهیدان اسلام » هفتگل بار دیگر بتواند پذیرای متقاضیان و علاقه مندان کتاب باشد.

اکبری نیا همچنین به لزوم افزایش تعداد کتابخانه های عمومی و راه اندازی کتابخانه های مشارکتی در این شهرستان اشاره کرد و آن را یکی از برنامه های اصلی اداره کتابخانه های عمومی هفتگل در سال آینده خبر داد.

کد مطلب 2233458

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