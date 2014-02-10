نیمه تعطیل بودن تنها کتابخانه هفتگل باعث کاهش تعداد اعضای آن شده است

ابوذر اکبری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: شهرستان هفتگل تنها دارای یک باب کتابخانه عمومی است که آنهم به دلیل انجام تعمیرات به حالت نیمه تعطیل درآمده است و همین امر سبب شده است این کتابخانه با روند کاهش تعداد اعضا روبرو شود.

وی افزود: با توجه به نیاز جامعه به فرهنگ مطالعه و لزوم گسترش کتابخوانی در بین جوانان و نوجوانان باید هر چه سریعتر روند تعمیرات این کتابخانه تکمیل و برای استفاده علاقه مندان آماده شود.

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی هفتگل رفع این مشکل را نیازمند همکاری سایر ادارات وابسته از جمله آموزش و پرورش، دانشگاه پیام نور دانست تا کتابخانه عمومی « شهیدان اسلام » هفتگل بار دیگر بتواند پذیرای متقاضیان و علاقه مندان کتاب باشد.

اکبری نیا همچنین به لزوم افزایش تعداد کتابخانه های عمومی و راه اندازی کتابخانه های مشارکتی در این شهرستان اشاره کرد و آن را یکی از برنامه های اصلی اداره کتابخانه های عمومی هفتگل در سال آینده خبر داد.