دوره آموزشی داوری درجه دو کاراته در زاهدان برگزارشد

به گزارش خبرنگار مهر،در این دوره آموزشی یکروزه که صبح دوشنبه در سالن ورزشی 17 شهریور زاهدان برگزار شد تعداد 27 داور به منظور ارتقای درجه داوری شرکت کردند.

رییس هیئت کاراته سیستان و بلوچستان در حاشیه برگزاری این دوره آموزشی هدف از برگزاری این دوره را ارتقای سطح دانش و توان فنی و علمی داوران فعال در این رشته عنوان کرد و افزود: با همکاری فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران همه ساله نسبت به برگزاری دوره های آموزشی و ارتقای سطح داوری و همچنین مربیگری در استان اقدام می شود.

حمید رضا سراوانی با بیان اینکه تعداد 27 داور از سراسر استان در این دوره شرکت کردند افزود: داوران دارای کارت درجه سه از شهر های زابل، ایرانشهر، زاهدان و خاش به مدت یکروز در این دوره آموزشی شرکت کرده و در پایان پس از برگزاری آزمون کتبی به درجه دو ارتقا خواهند یافت.

وی ادامه داد: آزمون عملی این دوره آموزشی روز جمعه هفته آینده و در سالن ورزشی 17 شهریور زاهدان برگزار خواهد شد و به قبول شدگان در این آزمون ها کارت داوری درجه 2 اهدا خواهد شد.

سراوانی با بیان اینکه تعداد 3 هزار در این رشته ورزشی در استان فعالیت دارند افزود: از این تعداد 2 هزار نفر را آقایان و تعداد یک هزار نفر را خانم ها در استان تشکیل می دهند.