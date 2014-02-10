دافعه تنبیه در جامعه اسلامی باید 11 برابر جاذبه جرم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام دهه فجر انقلاب اسلامی ایران پیش از ظهر دوشنبه جمعی از استادان، کارمندان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج طی مراسمی به بزرگداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی پرداختند و آرمان های امام راحل(ره) را بار دیگر مرور کردند.

در این مراسم حجت الاسلام محمدی تبار معاون فرهنگی این دانشگاه ضمن یاد شهدای انقلاب بویژه شهدای گمنام واحد کرج بر اتفاق و وحدت مردم و دولت در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پیروی از آرمان های امام راحل(ره) تاکید کرد.

وی این انقلاب را ثمره فداکاری ها و رشادت های جوانانی دانست که الگو و پیشوای خود را امام خمینی(ره) قرار داده بودند و با اقتدا به این مقام بزرگ و با اتکا به نیروی لایزال پروردگار متعال از هیچ قدرتی ترس و وحشت به خود راه ندادند.

در این مراسم که به همت معاونت فرهنگی و با همکاری روابط عمومی و بسیج کارکنان این واحد دانشگاهی در سالن اجتماعات شهید مفتح دانشکده الهیات واحد کرج برگزار شد آیت الله حائری شیرازی امام جمعه اسبق شیراز و از یاران حضرت امام (ره) ضمن تشریح روند حرکت انسان در دنیا و شان وجودی او گفت: سرعت حرکت انسان برای ترقی و شتابش برای سرمایه گذاری رو به تعالی انسانی این است که چه هست و چه می خواهد باشد.

وی ادامه داد: اساس حرکت انسان اختلاف پتانسیل اوست با آنچه که هست و آنچه که باید باشد.

وی در سخنانش به دام های شیطان در توقف حرکت انسان به سوی رشد و تعالی اشاره کرد و گفت: غرور و تکبر و نداشتن انگیزه حرکت و احساس به تلاش از موانعی است که پتانسیل حرکتی انسان را کاهش داده و انسان را در سطوح پایین حیوانی نگاه می دارد.

این مقام روحانی ضمن برشمردن حضرت علی(ع) به عنوان مظهر و الگوی انسانیت، عدالت و عزت در میان انسانها گفت: خداوند در وجود همه انسان ها بیش از عزت ظاهری، ذلت باطنی می دهد که این خود مانع از بروز طغیان و سرکشی است. این همان عاملی است که در رژیم صهیونیستی و آمریکا کم است و سبب طغیان آنها شده است چراکه ذلت باطنی آنها توانایی مهار عزت ظاهری را ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با گذری بر نحوه کنترل جوامع به وسیله قوانین محکم افزود: در یک جامعه اسلامی می بایست دافعه تنبیه و مجازات مجرمین و متخلفین یازده برابر جاذبه جرم باشد. وی در ادامه با بیان مثال هایی از احکام اسلامی گفت: احکام اسلامی به هیچ عنوان خشن نیستند و این از شگردهای دشمنان است که با زدن برچسب خشونت به دین اسلام خود را از اشتباهات و جنایات و ظلم و ستم خویش مبرا نشان دهند.

امام جمعه اسبق شیراز همچنین با تاکید بر تدابیر مقام معظم رهبری در حمایت از دولت در توافق ژنو گفت: آنچه برای مقام معظم رهبری مهم است خدمت به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است که با این توافق در عصر کنونی حاصل شده است.



