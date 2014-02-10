نبض روستاي گرده ‌كوه به تپش درآمد

مدير مسئول نبض روستا در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه گرده كوه يكي از روستاهاي بخش بهادران مهريز و داراي 450 خانوار با جمعيتي بالغ بر هزار و 500 نفر است، اظهار داشت: از آنجا كه روزنامه هاي سراسري به اين روستا نمي رسد، لازم بود تا در عصر رسانه ها، مردم روستا به مطالعه نشريات روي بياورند.

محمدرضا محسني عنوان كرد: به همين دليل با همكاري جمعي از جوانان تحصيلكرده روستا و علاقمندان به كار در عرصه اطلاع رساني، ماهنامه نبض روستا فعاليت خود را در كانون فرهنگي هنري محبين آل ياسين (ع) آغاز كرد.

وي افزود: تاكنون شش شماره از اين نشريه به طور مرتب منتشر شده و شماره هفتم آن نيز به زودي منتشر خواهد شد.

محسني با بيان اينكه توزيع اين ماهنامه به شكل دستي انجام مي شود، عنوان كرد: تلاش شده تا تمامي مطالب اين ماهنامه توليدي از بطن روستا باشد تا مردم روستا علاوه بر كسب اطلاعات از محيط پيرامون خود، به توانمندي ها، مشكلات و موفقيت هاي روستاي خود واقف شوند.

وي با بيان اينكه اين ماهنامه با هزينه شخصي جوانان روستا منتشر مي شود و هيچ پشتوانه مالي و يا آگهي و ... ندارد، بيان كرد: اين اقدام براي معرفي روستا و ارتقا سطح مطالعه مردم و ايجاد علاقمندي در آنها براي مطالعه انجام مي شود.

محسني با اشاره به بخشي از مطالب اين نشريه اظهار داشت: معرفي شهداي گرده كوه، معرفي افراد موفق مقيم يا متولد اين روستا، مسائل بهداشتي و بيماري هاي گريانگير روستا، توانمندي ها و مشكلات كشاورزي و ... بخشي از مطالب اين نشريه است.

وي اظهار اميدواري كرد: با علاقه نشان دادن مردم روستا به مطالعه اين ماهنامه همچنين همكاري و حمايت اهالي، بتوانيم كار ماهنامه را توسعه داده و در راستاي معرفي هرچه بيشتر روستا و حل مشكلات آن تا رسيدن به يك روستاي نمونه و الگو گام برداريم.