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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۲۰

نبض روستاي گرده ‌كوه به تپش درآمد

نبض روستاي گرده ‌كوه به تپش درآمد

يزد - خبرگزاري مهر: با انتشار ماهنامه "نبض روستا" در روستاي گرده‌ كوه يزد، نبض اطلاع رساني براي نخستين بار در روستاهاي استان يزد به تپش درآمد.

مدير مسئول نبض روستا در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه گرده كوه يكي از روستاهاي بخش بهادران مهريز و داراي 450 خانوار با جمعيتي بالغ بر هزار و 500 نفر است، اظهار داشت: از آنجا كه روزنامه هاي سراسري به اين روستا نمي رسد، لازم بود تا در عصر رسانه ها، مردم روستا به مطالعه نشريات روي بياورند.

محمدرضا محسني عنوان كرد: به همين دليل با همكاري جمعي از جوانان تحصيلكرده روستا و علاقمندان به كار در عرصه اطلاع رساني، ماهنامه نبض روستا فعاليت خود را در كانون فرهنگي هنري محبين آل ياسين (ع) آغاز كرد.

وي افزود: تاكنون شش شماره از اين نشريه به طور مرتب منتشر شده و شماره هفتم آن نيز به زودي منتشر خواهد شد.

محسني با بيان اينكه توزيع اين ماهنامه به شكل دستي انجام مي شود، عنوان كرد: تلاش شده تا تمامي مطالب اين ماهنامه توليدي از بطن روستا باشد تا مردم روستا علاوه بر كسب اطلاعات از محيط پيرامون خود، به توانمندي ها، مشكلات و موفقيت هاي روستاي خود واقف شوند.

وي با بيان اينكه اين ماهنامه با هزينه شخصي جوانان روستا منتشر مي شود و هيچ پشتوانه مالي و يا آگهي و ... ندارد، بيان كرد: اين اقدام براي معرفي روستا و ارتقا سطح مطالعه مردم و ايجاد علاقمندي در آنها براي مطالعه انجام مي شود.

محسني با اشاره به بخشي از مطالب اين نشريه اظهار داشت: معرفي شهداي گرده كوه، معرفي افراد موفق مقيم يا متولد اين روستا، مسائل بهداشتي و بيماري هاي گريانگير روستا، توانمندي ها و مشكلات كشاورزي و ... بخشي از مطالب اين نشريه است.

وي اظهار اميدواري كرد: با علاقه نشان دادن مردم روستا به مطالعه اين ماهنامه همچنين همكاري و حمايت اهالي، بتوانيم كار ماهنامه را توسعه داده و در راستاي معرفي هرچه بيشتر روستا و حل مشكلات آن تا رسيدن به يك روستاي نمونه و الگو گام برداريم.

 

کد مطلب 2233461

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