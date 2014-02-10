2300 کیلومتر راه در غرب مازندران بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد صبح دوشنبه در ستاد مدیریت بحران استان افوزد: در مجموع 150 دستگاه ماشین آلات راهداری از منطقه نور تا رامسر عملیات بازگشایی مسیر و برفروبی را انجام دادند.

وی اظهار داشت: یکی از اشکلات و نقاط ضعف که سبب تاخیر در بازگشایی مسیر شده است، وجود شهرهای متعددد، نداشتن کنارگذر، محدودیت دستگاههای برفروب بوده است.

وی عنوان کرد: در غرب مازندران، امکانات سازمانی بسیار ضعیف است و امکانات بخش خصوصی چندان قابل اتکا نیست و این مجموعه نقاظ ضعف سبب شده تا در خصوص خدمات رسانی دستگاههای راه و شهرسازی با تاخیر صورت گیرد.

اسد یادآورشد: در بخش خسارت مستقیم و غیرمستقیم به بخش راهها، استفاده از 1500 تن نمک برای جلویگری از لغزندگی سبب شده تا ابنیه و روکش آسفالت دچار تخریب شود.

فرمانده سپاه کربلای مازندران نیز گفت: با توجه به اعزام دستگاهای مهندسی، 25 دستگاه به غرب استان در بحرا برف اعزام شد که خودروهای کمک دار، دودستگاه نانوایی سیار، سه دستگاه سوخت رسان و ... منتقل شد.

سردار محمدتقی شاهچراغی با بیان اینکه با ماموریت خودکفایی وارد منطقه شدیم، اظهار داشت: تامین غذا و سوخت نیروها را تهیه کردیم و از ایچ خدماتی در منطقه استفاده نکردیم.

وی با اشاره به ساماندهی پنج دستگاه آمبولانس در غرب استان یادآورشد: بخش شرقی شهرستان تنکابن بر عهده سپاه بود و عملیات امدادرسانی انجام شد.

وی گفت: طبق روحیه بسیجی زا 7 صبح تا دو بامداد کار امدادرسانی را انجام می دادیم و مجموعه اقدامات نشان می دهد که در شرای سخت تر از این می توانیم نیز وارد عمل شویم.

