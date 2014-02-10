مذاکرات با ایران رو به جلو و مثبت اما نیازمند اقدامات بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "ترو وارجورانتا" یک روز بعد از توافق ایران و آژانس برای ادامه همکاری ها و پاسخ تهران به سوالات این نهاد بین المللی گفت: مذاکرات رو به جلو و مثبت بود اما با این حال هنوز مواردی وجود دارند که باید مورد بررسی قرار بگیرند.

بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه وارد تهران شده و بعد از انجام دو دور گفتگو با مقامات ایران به توافقاتی رسیدند. یک منبع مذاکره کننده ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد توافقهای صورت گرفته در این دوره از مذاکرات بین ایران و آژانس گفت: بازدید از مرکز لیزر لشگرآباد، بازدید از کارخانه تولید کیک زرد اردکان یزد، بازدید مدیریت شده از معدن ساغند، قدم برداشتن در راه رهیافت پادمانی اراک، ارسال پرسشنامه طراحی راکتورها و یک مورد مربوط به "ای بی دبلیو" از موارد مورد توافق ایران و آژانس بود.