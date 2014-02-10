جامعه مدرسین حوزه های علمیه خراسان شمالی مردم را به راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه یوم الله بیست و دوم بهمن ماه و سی و پنجمین بهار انقلاب اسلامی ایران، جامعه مدرسین حوزه های علیمه اهل سنت استان خراسان شمالی با صدور بیانیه ای مردم را به حضور گسترده در مراسم راهپیمایی و تظاهرات این روز دعوت کرد.

در بیانیه جامعه مدرسين حوزه هاي علميه اهل سنت خراسان شمالي با اشاره به رهنمودهاي حضرت امام خميني(ره) در زمینه مبارزه و مقاومت در برابر دشمنان نظام اسلامی، آمده است: با قدرت به پيش برويم و با قدرت، با همه کساني که مي خواهند تجاوز و تعدي کنند مبارزه کنيم.

در ادامه این بیانیه آمده است: اينک که در سي و پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي قرارداريم؛ حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی و تظاهرات این یوم الله، صحنه اي ديگر براي رسوايي و ناکامي دشمنان و بدخواهان ايران اسلامي خلق می کند.

جامعه مدرسین حوزه های علمیه اهل سنت خراسان شمالی در ادامه بیانیه خود می افزاید: ايام الله بیست و دوم بهمن ماه آيينه استکبار ستيزي، وحدت و انسجام ملي و عزم و اراده راسخ ايرانيان در پايبندي به آرمان هاي متعالي امام(ره)، رهنمودهاي مقام معظم رهبري و اهداف بلند انقلاب اسلامي است.

در ادامه اين بيانيه آمده است: ما روحانيون اهل سنت خراسان شمالي بالاخص شهرستان های بجنورد، مانه و سملقان و راز وجرگلان ضمن گراميداشت دهه مبارک فجر و ياد و خاطره جاودان بنيانگذار جمهوري اسلامي و شهيدان گرانقدر، با تکيه بر شعار بنيادين انقلاب اسلامي که همان استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي است ضمن دعوت عموم مردم به حضور در راهپیمایی و محکوم کردن هرگونه فتنه و ناامني در جامعه، دوشادوش ديگر اقشار غيور کشورمان ايران در راهپيمايي بزرگ 22 بهمن شرکت مي کنيم تا يک بار ديگر دشمنان قسم خورده اين خطه مبهوت گردند.

گفتنی است، اکنون 21 حوزه علمیه، 800 طلبه و 100 مسجد اهل سنت در سطح خراسان‌شمالی رسالت‌های خود را در راستای ترویج تعالیم دینی را انجام می‌دهند.

حدود 10 درصد از جمعیت 867 هزار نفری خراسان شمالی، ترکمن های سنی مذهب هستند که بیشتر آنها در شهرستان مرزی راز و جرگلان و بخش هایی از شهرستان مانه و سملقان سکونت دارند.