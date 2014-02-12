علی صالحی طالقانی، مدیر داخلی انتشارات نحل در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار «اطلس تصویری ایران» خبر داد و افزود: این کتاب در 72 صفحه برای کودکان و نوجوانان تولید شده تا آنان را با مکان‌های دیدنی، سوغاتی‌ها، صنایع دستی، آداب و رسوم، نوع پوشاک، پوشش گیاهی و منابع استراتژیک هر استان، به زبان تصویر آشنا کند.

این اطلس تصویری برای نخستین‌بار اردیبهشت 92 در 5 هزار نسخه و از سوی انتشارات نحل منتشر شد و از آن زمان تاکنون و در کمتر از یک سال به چاپ سوم رسیده است. گردآوری «اطلس تصویری ایران» با امیر صالحی طالقانی و تصویرگری ان برعهده سام سلماسی بوده است. آماده‌سازی و گردآوری مطالب این اطلس، 4 سال زمان برده و اطلاعات آن در هر چاپ، به‌روز شده است.

صالحی طالقانی در پاسخ به این‌که وزارت ارشاد، آموزش و پرورش و سازمان میراث فرهنگی تا چه اندازه ناشر را در انتشار این اطلس یاری داده‌اند گفت: وزارت ارشاد همزمان با چاپ نخست، 1000 نسخه از «اطلس تصویری ایران» را خریداری کرد اما آموزش و پرورش هیچ حمایتی از ما نکرد. گرچه یکی از مدیران این وزارتخانه معتقد بود در هر مدرسه‌ای باید یک نمونه از این اطلس وجود داشته باشد. حتی سازمان میراث فرهنگی هم از ما پشتیبانی نکرد با این‌که به معرفی جاذبه‌های گردشگری و صنایع دستی هر شهر پرداخته بودیم.

«اطلس تصویری ایران» یکی از سه نامزد دریافت جایزه سی و یکمین کتاب سال بود.