حمایت از شعر فولکلور از اهداف انجمن شعر آفتاب است

مرتضی حیدری آل کثیر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انجمن شعر آفتاب با هدف پرداختن به ادبیات ارزشی راه اندازی شد. البته چتر این انجمن گسترده است.



وی افزود: از اهداف ما حمایت از شاعران ارزشی فولکلور به ویژه عربی و پیشانی موضوعی این حلقه شعر انقلاب، آئینی و اجتماعی است.



دبیر انجمن شعر آفتاب همچنین با اشاره به دیگر اهداف این انجمن توضیح داد: استعداد یابی در مدرسه و دانشگاه و شاعران نوپا، برگزاری اردوهای مستمر ادبی، برگزاری کارگاه های تخصصی، دعوت از بزرگان ادبی کشور و برگزاری همایش به مناسبت های مختلف نیز از دیگر برنامه های این انجمن است.



حیدری آل کثیر ادامه داد: در برنامه هایمان حتما آسیب شناسی شعر به ویژه شعرهای آئینی و هیئتی را نیز مورد بحث قرار می دهیم.



وی اظهار کرد: احساس نیاز به جلسه‌ای که به ادبیات انقلاب بپردازد و در کنار آن شعر آئینی و دفاع مقدس را بررسی کند، محسوس بود.



دبیر انجمن شعر آفتاب گفت: زمینه‌ شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های مغفول و پنهان ادبیات متعهد وظیفه ذاتی این انجمن‌ها است.



حیدری آل کثیر اهداف میان مدت این مجموعه را گسترش خدمات پایگاه منطقه‌ای شهرستان ادب در سراسر استان، برگزاری اردو به سایر مناطق و تعامل انجمن‌ها خصوصاً برای شعرای مبتدی، ایجاد فضای پویا و نشاط ادبی در استان خوزستان و انتشار آثار اعضا عنوان کرد.