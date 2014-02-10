112 هزار هکتار از اراضی کشاورزی همدان زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار دارند

علیرضا رنجبر ضرابی در گفتگو با خبرنگار مهر مساحت اراضی زراعی آبی استان همدان را 253 هزار و837 هکتار دانست و اظهار داشت: استان همدان سه و نیم درصد اراضی آبی کشور را در اختیار دارد.

وی با بیان اینکه 166 هزار و 727 هکتار از اراضی کشاورزی استان همدان مستعد اجرای سیستم آبیاری تحت فشار است، ابراز داشت: سال گذشته سیستم آبیاری تحت فشار در 109 هزار و 728 هکتار از اراضی مستعد اجرا شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه سال گذشته در یک میلیون و 295 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور سیستم آبیاری تحت فشار اجرا شد، بیان کرد: نسبت مساحتی اجرای سیستم آبیاری استان به کشوردر سال گذشته 9 درصد است.

رنجبر ضرابی با بیان اینکه 112 هزار هکتار از اراضی استان همدان در 10 ماه امسال زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته است، عنوان کرد: 70 درصد اراضی کشاورزی مستعد آبیاری تحت فشار در استان همدان ریز پوشش این سیستم قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه به علت کوچک بودن برخی از اراضی استان اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در آنها مقرون به صرفه نیست، ادامه داد: در راستای اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در اراضی کوچک باید این راضی یکپاچه شوند.

90درصد اراضی مستعد شهرستان رزن زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار دارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه بیش از 90 درصد اراضی مستعد شهرستان رزن زیر پوشش این سیستم قرار گرفته اند، بیان کرد: 40 هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان رزن مستعد اجرای سیستم آبیاری تحت فشار است.

علیرضا رنجبر ضرابی با بیان اینکه راندمان تولید در آبیاری غرق آبی 35 درصد است، افزود: در آبیاری تحت فشار راندمان 70 درصد است و با اجرای آبیاری قطره ای راندمان تا 90 درصد افزایش پیدا می کند.

وی با بیان اینکه در هشت سال اخیر استان همدان در استفاده از روش های آبیاری تحت فشار رتبه های نخست تا سوم کشور را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: در راستای استفاده از روش های آبیاری نوین امسال نیز در استان همدان برای افزایش راندمان آبیاری در سطح مزارع تلاش می شود.

