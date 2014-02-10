خسارت 674 میلیارد تومانی برف به بخش کشاورزی مازندران/ 7000 مسکن غرب مازندران آسیب دید

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عظیمی پیش از ظهر دوشنبه در جمع مسئولان استان در تنکابن افزود: بیشتر این اسیب ها مربوط به باغ مرکبات و گل و گیاه است که رتبه اول تولید آن را در کشور داریم.

وی اظهار داشت: دو هزار میلیارد تومان ردش مالی استان از مرکبات تامنی می شود و نقش کشاورزی در تامین غذای کشور بسیار مهم است و جبران سخارتهای باید در دستور کار جدی دولت قرار گیرد.

عظیمی بیان داشت: تغییر کاربری زمین در منطقه یکی از تهدیدهای جدی است ودر صورت عدم حمایت از کشاورزان این تهدید عملی می شود.

وی عنوان کرد: توزیع سبوس و نهاده های دامی در حد ظرفیت مازندران در منطقه انجام شد و انتظار داریم باحمایهای دولت پایداری تولید در بخش کشاورزی و دامپروری را داشته باشیم.

هفت هزار مسکن آسیب دیدند

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران نیز گفت: مسئولیت بازسازی واحدهای تجاری و مسکونی با این نهاد است ولی انبارهایی که تخریب شدند نیز در دستور کار بنیاد قرار می گیرد تا در صورت تخصیص اعتبار، خسارتهای آن نیز جبران شود.

سید مجید هاشمی یادآورشد: هفت هزار واحد مسکونی در منطقه غرب مازندران آسیب دیدند که سقف دو هزار واحد مسکونی تخریب کامل شده است.

وی اضافه کرد: مقداری ایرانیت به عنوان ذخیره در بنیاد مسکن استان وجود داشت که به منطقه غرب استان وارد شد و اولویت واگذاری با مددجویان کمیته امداد و بهزیستی است.