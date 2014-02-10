هفدهمین ایستگاه مطالعه همدان راه اندازی می شود

سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر استان همدان دارای 16 ایستگاه مطالعه است که در شهرستان های مختلف استان همدان در حال فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه همزمان با اجرای فاز ششم ایستگاه های مطالعه کشور چهار ایستگاه مطالعه نیز در استان همدان به بهره برداری می رسد، افزود: هفدهمین ایستگاه مطالعه استان همدان امروز در بیمارستان بوعلی شهرستان همدان با 57 هزار و 500 جلد کتاب افتتاح می شود.

حسینی ادامه داد: ایستگاه های بعدی در بیمارستان امام رضا (ع) کبودرآهنگ، بیمارستان آیت الله بهاری شهرستان بهار و بانک رفاه شهرستان ملایر راه اندازی می شوند.

کارشناس ایستگاه مطالعه کتابخانه های استان همدان با اشاره به اینکه با بهره برداری از چهار ایستگاه مطالعه در استان همدان تعداد ایستگاه های مطالعه به 20 عدد می رسد، اظهار داشت: هدف بر این است که تا پایان امسال تعداد ایستگاه های مطالعه استان همدان به 23 عدد افزایش یابد.

حسینی هدف از راه اندازی ایستگاه های مطالعه را دسترسی کارکنان و پرسنل ادارات به کتاب های تخصصی و عمومی و همچنین افزایش سرانه مطالعه در استان عنوان کرد و گفت: از ابتدای اجرای فاز یک ایستگاه های مطالعه در استان همدان تا پایان فاز ششم و افتتاح چهار ایستگاه مطالعه تعداد کتاب های موجود به 304 هزار و 600 جلد کتاب می رسد.

وی در پایان بیان داشت: هزینه تامین 304 هزار و 600 جلد کتاب موجود در ایستگاه های مطالعه استان همدان 609 میلیون و 200 هزار تومان بوده است.