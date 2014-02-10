سند فرودگاه پارس آباد بنام شرکت فرودگاه های کشور ثبت شد

مصطفی صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: بعد از 12 سال همزمان با سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و با پیگیریهای شبانه روزی رسما سند این فرودگاه به نام شرکت فرودگاه های کشور انتقال یافت.

به گفته وی فرودگاه پارس آباد مغان به عنوان قدیمی ترین فرودگاه استان اردبیل در سال 1352 تاسیس و در سال 1381 از شركت كشت و صنعت و دامپروری مغان منفك و تحویل شركت مادر تخصصی فرودگاه های كشور شده است.

مدیرکل شرکت فرودگاه های استان ادامه داد: با حل مشکل سند مالکیت و انتقال آن از کشت و صنعت مغان به فرودگاه پارس‌آباد، راه برای توسعه و گسترش این فرودگاه هموارتر می‌شود.

وی عدم انتقال سند را یکی از دلایل عقب ماندگی این فرودگاه تا قبل از این برشمرد و ادامه داد: توسعه این فرودگاه با وجود قدمت زیاد و به عنوان اولین فرودگاه استان اردبیل به دلیل عدم انتقال سند با مشکلاتی مواجه بود که در آینده این مسائل رفع خواهد شد.

صفایی با بیان اینکه فرودگاه پارس آباد در یکی از بهترین زمین های حاصلخیز دشت مغان قرار دارد که علاوه بر درآمد هوانوردی ظرفیت درآمد های غیر هوانوردی را نیز دارد، تاکید کرد: با سرمایه گذاری و برنامه ریزی مناسب؛ اقتصادی شدن این فرودگاه دور از دسترس نیست.

وی با اشاره به اجرای طرح تعریض و روکش باند این فرودگاه متذکر شد که پس از اتمام عملیات تعریض، فرودگاه پارس آباد قابلیت پذیرش هواپیمای فوکر 100 را خواهد داشت.

مدیرکل شرکت فرودگاه های استان عنوان کرد: پروژه احداث جایگاه سوخت رسانی و تجهیز روشنایی باند از اولویت های این فرودگاه می باشد که در حال پیگیری است.