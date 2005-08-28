رحماني فضلي قائم مقام رئيس سازمان صدا و سيما شد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، مهندس ضرغامي طي احكام جداگانه اي دكتر "عبد الرضا رحماني فضلي" را به سمت قائم مقام رئيس سازمان صدا و سيما، دكتر "مرتضي ميرباقري" را به سمت معاون رئيس سازمان صدا و سيما در امور سيما و دكتر "علي آقا محمدي" را به سمت مشاورعالي و رئيس گروه مشاورين سازمان صدا و سيما منصوب كرد.

رئيس سازمان صدا و سيما، همچنين، "مجيد آخوندي" را به سمت معاون سياسي صدا و سيماي جمهوري اسلامي و "سيد محسن مهاجراني" را مشاور رئيس سازمان صدا و سيما منصوب كرد.

متن احكام صادره متعاقبا منتشر مي شود.