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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۴۷

مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد اعلام کرد:

اتمام طراحی نیمه دوم پروژه گذر فرهنگ؛عملیات اجرایی به زودی

اتمام طراحی نیمه دوم پروژه گذر فرهنگ؛عملیات اجرایی به زودی

مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد گفت : طراحی نیمه دوم پروژه گذر فرهنگ واقع در پهنه شرقی اراضی عباس آباد برای آغاز عملیات اجرایی انجام شده است و این پروژه در آستانه عملیات اجرایی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر،اردشیر نوریان با بیان اینکه نیمه نخست گذر فرهنگ با اتصال 8 مجموعه فرهنگی به عنوان بزرگترین پیاده راه فرهنگی قلب پایتخت محسوب می شود، اظهار کرد : طراحی و برنامه ریزی نیمه دوم این پروژ انجام شده و به اتمام رسیده است و پس از انجام مقدمات، عملیات اجرایی آن نیز آغاز می شود.

وی ادامه داد: با احداث این گذر کتابخانه ملی، دائره المعارف علوم، باغ کتاب، باغ هنر، باغ موزه دفاع مقدس، فرهنگستان های علوم پزشکی و ادبیات فارسی و پروژه باغ موزه جواهرات به یکدیگر متصل شده و مسیر دسترسی به بوستان ها و فضاهای تفریحی و فرهنگی دیگر نظیر تپه چشم انداز واقع در این بخش نیز ایجاد می شود.

مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد با بیان اینکه در طراحی این گذر اولویت به عابر پیاده ، دوچرخه و کالسکه داده شده است، عنوان کرد: این گذر متناسب با فعالیت های فرهنگی امکان تردد خودرو ، دوچرخه و عابرین پیاده را در ایمن ترین شرایط مهیا کرده است و با توجه به طراحی و نوع مصالح کاملا از هم جدا شده و امکان برگزاری نمایشگاه ها و بازارچه های فرهنگی را دارد.

نوریان با اشاره به اینکه گذر فرهنگ با بیش از 40 هزار مترمربع مساحت یک مسیر ارتباطی است، خاطرنشان کرد : در نیمه نخست این پروژه نصب 13 هزار متر مربع جدول، 27 هزار متر مربع انواع سنگ فرش، 9 هزار و 700 مترمکعب خاک برداری و همچنین 10هزار مترمربع فضای سبز ایجاد شده و طراحی مسیرها و اجرای طرح بر اساس ویژگی های تردد آهسته خودروها، دوچرخه و عابرین پیاده بوده است.

کد مطلب 2233480

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