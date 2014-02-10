به گزارش خبرگزاری مهر، آيت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، در ششمین یادواره شهدای مؤسسه امام خمینی(ره) که در سالن همایش‌های مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی( ره) با ذکر این مطلب که محبت اهل بیت(ع) هدیه ای نجات بخش از سوی خداست، اظهارداشتند: انسان از عاطفه و عقلانیت شکل گرفته است؛ کمال هریک به وسیله دیگری به دست می آید، یعنی باید در کنار مباحثی که ارضا کننده عواطف است، برنامه هایی را برای تعالی رشد و عقل و فکر برگزید.

وی افزود: یکی از مباحثی که باید برای تعقل و تفکر در نظام خلقت جدی تر گرفته شود، مبحث مرگ است که از سوی اولیای الهی همیشه گرامی داشته شده است، چون راهی است که آنها را به خداوند متعال می رساند.

عضو جامعه مدرسین حوزه ادامه داد: عشق به خدا باعث شیرین شدن طعم مرگ می شود و کسانی که واقعا عاشق خدا هستند از این طریق به خداوند می رسند؛ البته نباید از نظر دور داشت که دعا برای طول عمر نیز از سوی این بزرگان انجام می شده است که نکته ای عمیق در خود نهفته دارد.

عضو خبرگزان رهبری تصریح کرد: نباید کسی این تلقی کوته فکرانه را در خود بارور کند که ائمه اطهار(ع) برای رهایی از غم و غصه مرگ را دوست دارند؛ این درحالی است که رابطه بین خداوند و ولی خود، طرفینی است و این دوستی دو طرفه است، ولی مرگ، مبحث خاص خود را دارد؛ البته وقتی کار به دوستی دو طرفه می رسد باید توضیح داد که این دوستی، متعالی ترین نوع دوست داشتن است زیرا اهل بیت(ع) خداوند را نه برای خود بلکه برای خود وجود اصیل خداوند دوست داشتند.

آیت الله مصباح یزدی خاطرنشان کرد: دوست داشتن خداوند و عبادت نیز در همین مسیر است، به همین دلیل است که برخی نافله شب را برای این‌که دعاهایشان مستجاب شود، دوست دارند و خدا را وسیله استجابت دعای خود قرا می‌دهند؛ این دوستی دوستی کم ارزشی است؛ کسی که عاشق خداست در دنیا هیچ چیزی را به رضایت خداوند هرچند به ضررش باشد ترجیح نمی دهد.

وی با اشاره به مساله جهاد در اسلام، تصریح کرد: در این مبحث است که عنوان شده، اگر امام بفرمایند جبهه‌ها را پر کنید و کسی که تعلل و بهانه جویی کند، مشخص می‌شود که محبت این شخص، درجه پایینی دارد، به همین دلیل است که محبت بسیاری از مردان بزرگ و الهی از دفاع مقدس و ترجیح خواست خدا از سوی آنان نسبت به مباحث دیگر آغاز شد.

عضو خبرگان رهبری، دفاع مقدس را نسیمی الهی برای ملت ایران دانسته و گفتند: این نسیم در کشور ما وزیدن گرفت و هر کسی که استعداد استفاده از آن را داشت، شکوفا شد؛ یکی از تجلی گاه های پرثمر در دفاع مقدس، تعالی روحیه ایثار و شهادت در ملت ایران بود.

رئیس موسسه امام خمینی(ره) ادامه داد: به همین دلیل است که باید برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گام های اساسی برداشت تا این روحیه متعالی در ملت زنده بماند؛ هر فیلمی که بتواند منادی این روحیه در ملت ایران باشد همانند این است که هر روز یک شهید در جامعه حاضر شده و اثر بگذارد؛ زیرا احیای آثار شهدا به هیچ وجه کمتر از خود آن شهید نیست.

عضو خبرگان رهبری یادآور شد: تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت در همین راستاست و قطعا احیای این روحیه عامل از بین برنده همه ناپاکی هاست؛ باید قدردان نعمت شهدا و فرهنگ شهادت باشیم و از این فرصت ناب برای اشاعه روح ایمان در جامعه استفاده کنیم.

به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله مصباح یزدی تصریح کرد: اگر کسی با این روحیه رشد کرده باشد از هیچ دشمن و تحریمی نمی ترسد؛ چنان که یاران رسول الله(ص) از شعب ابی طالب نترسیدند؛ زیرا به عالم بالا و آخرت ایمان داشتند؛ این معرفت آنان مانع از تسلیم در مقابل دشمنان شد؛ اگر به آخرت ایمان داشته باشیم با معرفت شده و از برخی چیزها که حق ما نیست صرف نظر می‌کنیم.

وی در پایان گفت: نگرانی اهالی فرهنگ ایثار و شهادت، مسئله گرانی نیست، بلکه کم رنگ شدن ارزش های اسلامی است و تنها برای دفاع از این حوزه نگران و ناراحت می شوند.