هفت هزار میلیون ریال برای تکمیل دانشکده دندانپزشکی خرم آباد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی در صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ساختمان جدید دانشکده دندانپزشکی خرم آباد در محل پردیس کمالوند احداث می شود اظهار داشت: زمین پیش بینی شده برای احداث این دانشکده بیش از 12 هزار مترمربع زیربنا دارد.

وی با بیان اینکه نقشه احداث این ساختمان آماده شده است، عنوان کرد: با اختصاص این میزان اعتبار عملیات اجرایی، تکمیل و تجهیز دانشکده دندانپزشکی خرم آباد انجام خواهد شد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان اینکه هم اکنون دانشجویان رشته دندانپزشکی خرم آباد در ساختمان دیگری که متعلق به دانشگاه علوم پزشکی است در حال تحصیل هستند، ادامه داد: این ساختمان برای دانشجویان به طور کامل تجهیز شده است.

ساکی با بیان اینکه هفت هزار میلیون تومانی که برای تکمیل و تجهیز دانشکده دندانپزشکی لرستان اختصاص یافته از محل منابع مالی دانشگاه بوده است افزود: امیدواریم با اقدامات لازم کار تکمیل و تجهیز این دانشکده تا خرداد ماه سال آینده به بهره برداری کامل برسد.

