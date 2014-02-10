به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران و نخستین رئیس سازمان مدیریت در دولت احمدی‌نژاد (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) شب گذشته با حضور در برنامه پایش به بررسی علت عدم اتصال دانشگاه و صنعت پرداخت.

وی در این برنامه گفت: اعتقاد دارم که تا زمانی که پول نفت را به معنای واقعی کلمه اتلاف کنیم نه صنعت به دانشگاه نیاز دارد و نه دانشگاه به صنعت، ما اکنون پول نفت را به معنای واقعی کلمه اتلاف می‌کنیم. صنعت بی نیاز از دانشگاه خود را به خارج متصل کرده و تحت لیسانس در حال انجام یک سری فعالیت‌های تولیدی است.

رئیس دانشگاه تهران اظهارداشت: از طرف دیگر ما یک صنعت نسبتاً انحصاری داریم که بازارهای داخلی برای آن تضمین شده است و نیازی به ارتقا کیفیت نمی‌بیند و همین اتصال به خارج باعث می‌شود که دانش محصول و قطعات آن در اختیار آن‌ها قرار داده شود.

وی افزود: دانشگاه ما هم مانند صنعت ماست و در حال حاضر یک فضای وارداتی دارد، اکنون یک سری متون که متناسب با کشورهای دیگر است را ترجمه و در اختیار دانشجو قرار می‌دهیم، هیچ ارتباطی هم بین آموزش و پژوهش و پژوهش و صنعت وجود ندارد بنابراین هر دو پول نفت را می‌گیرند و مصرف می‌کنند دغدغه ای نیز برای ارتباط صنعت و دانشگاه ندارند.

رئیس دانشگاه تهران با مثال وضعیت کنونی بورس عنوان کرد: سود آوری ما ناشی از نوآوری نیست، ناشی از سوداگری است. بورس ما هم یک سوداگر است که در درون آن نوآوری وجود ندارد. چرا یک دفعه شاخص بورس بالا می‌آید چون در نتیجه افزایش قیمت‌ها و ارزیابی دارایی‌ها قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، بنابراین وقتی خبر افزایش نرخ خوراک مطرح می‌شود بورس واکنش نشان می‌دهد. مادامی که سودآوری را متکی به نوآوری نکنیم همین بساط خواهد ماند و وضعیت اقتصادی را نمی‌توان پیش بینی کرد.

رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: من دانشگاه‌ها را به سه نسل تقسیم می‌کنم، نسل اول وظیفه‌شان تربیت کادر است، دانشگاه های نسل دوم به سمت تولید پژوهش و مقاله روی می‌آورند، برخی از دانشگاه های ما اکنون از نوع نسل دوم هستند و اگر آمار تولید مقاله‌هایمان را بگیرید می‌بینید که سرعت تولید مقاله‌هایمان بالاست، اینکه این مقاله‌ها چه کیفیتی دارد یک بحث دیگر را می‌طلبد. نسل سوم، دانشگاه های کار آفرین هستند، این دانشگاه‌ها نیروهای خلاق تربیت می‌کنند. مثلاً دانشگاه هاروارد جز دانشگاه های نسل سوم است.

فرهاد رهبر در رابطه با تولید علم در دانشگاه‌ها گفت: ما در دانشگاه‌هایمان تولید علم می‌کنیم ولی این تولید علم تقاضا محور نیست عرضه محور است و عمدتا از این علم استفاده نمی‌شود. اکنون نیمه عمر تولید علم خیلی کوتاه شده است و بیشتر مقالات هستند که علم را نشر می‌دهند.

به اعتقاد رهبر برای ارتباط صنعت با دانشگاه دولت، صنعت و دانشگاه باید وظایف خود را به خوبی انجام دهند، دولت باید سیاست گذاری بکند، صنعت باید اعلام کند که چه دانشی نیاز دارد و دانشگاه باید متناسب با ان نیاز صنعت به افراد آموزش دهد. این‌ها سه را یک مثلث هستند.

رئیس دانشگاه تهران با انتقاد از نهادهای پژوهشی، اظهارداشت: مدیریت کلان پژوهشی ما مشکل جدی دارد، در عین حالی که نهاد پژوهشی زیادی داریم ولی خلأ نهادی به شدت احساس می‌شود، شاید بیش از ده دستگاه متولی امر پژوهشی داریم، من نمی‌خواهم اسم ببرم برای اینکه اسم هر کسی را ببرم می‌گوید دارد دشمنی می‌کند، این دستگاه‌ها تداخل برنامه ای دارند و خیلی وقت‌ها که وظیفه ای زمین مانده، هیچ‌کس برای انجامش پیش قدم نمی‌شود. امروز بیشتر دانشگاه های ما از ضعف تجهیزات رنج می‌برند.

وی اضافه کرد: ما اکنون 160 هزار فارغ‌التحصیل کشاورزی بیکار داریم، این عدد در چند سال گذشته 40 هزار نفر بوده که الآن به 160 هزار نفر رسیده است. در حالی که مزارع کشاورزی ما فقر دانشی دارند و شیوه تولید ما در بخش کشاورزی غلط است. روش تولید ما روش تولیدی غلطی است، مثلاً اکنون میوه ای که از آن سر دنیا می‌آید ارزان‌تر از میوه است که در کشور تولید می‌شود در حالی که انرژی اعطایی به کشاورزان خیلی ارزان است. دانشگاه های ما اکنون در نسل اول دانشگاه‌ها گیر کرده و دائم در حال تربیت کادر هستند، ما دیگر به تربیت کادر کشاورز در سطح لیسانس و فوق لیسانس نیازی نداریم.

نمی‌گذارند شیوه پذیرش دانشجوی دکترا را تغییر دهیم



وی در پاسخ به این سؤال یکی از بینندگان که چرا شما برای ارتباط صنعت و دانشگاه و افزایش بار علمی دانشگاه تهران کاری انجام نمی‌دهید، گفت: من رئیس دانشگاهم اما جزئی از یک کلان هستم، ما اکنون می‌خواهیم شیوه پذیرش دانشجوی دکتری را تغییر دهیم، آیا می‌توانیم این شیوه را تغییر دهیم؟ اگر من نتوانم شیوه پذیرش دانشجو را تغییر دهم اصلاً نمی‌توانم این چرخه معیوب آموزش و پژوهش را اصلاح کنم.

رئیس دانشگاه تهران عنوان کرد: می‌گویند آقا یک جاده ای برایت درست کردیم سرت را بنداز پایین و در این جاده برو، وی در پاسخ به این سؤال مرتضی حیدری که گفت چه کسانی نمی‌گذارند این شیوه درست شود با خنده گفت : من اصلاً نمی‌دانم، من زن و بچه دارم.

در ادامه برنامه مرتضی حیدری مجری برنامه از فرهاد رهبر خواست که نظرش را در مقابل این کلمات بگوید:

سازمان مدیریت و برنامه ریزی: منحل شد

وزیر علوم: فرمانده تولید علم باید باشد

دانشکده اقتصاد: چرخ پنجم اقتصادی کشور

گزینه های روی میز: مشت مردم در 22 بهمن

حسن روحانی: رئیس جمهور با تدبیر

علی طیب نیا: رفیق سی ساله من

محمود احمدی نژاد: رئیس جمهور سابق

رضا فرجی دانا: وزیر علوم