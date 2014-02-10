شورای استانی حوزه های علمیه خراسان شمالی مردم را به راهپیمایی دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای استانی حوزه های علمیه خراسان شمالی در بیانیه ای ضمن دعوت از مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی و تظاهرات یوم الله بیست و دوم بهمن ماه گفته است: مردم ایران یک بار دیگر با حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن اوج نفرت و انزجار خود از طاغوتیان زمان را اعلام می کنند.

در این بیانیه آمده است: دهه فجر هنگامه درخشش خورشید انقلاب و تحقق آیه شریف"... قُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًاست ..."و هنگامه عینی شدن وعده نصرت الهی" ... وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ..." است.

این بیانیه می افزاید: بیست و دوم بهمن نماد استکبار ستیزی ملت بزرگ و تمدن ساز ایران اسلامی است که با اراده های پولادین و برخواسته از عمق ایمان خود طومار دو هزار و 500 ساله طاغوت را در هم شکسته و ملت آزدیخواه ایران اسلامی را که قرنها تحت سیطره دژخیمان کفر و ایادی ظلم به سرکردگی آمریکای خونخوار و اسراییل غاصب بود به پیروزی رساند.

در ادامه این بیانیه آمده است: این روز، روز تجلی شعار نه شرقی و نه غربی، جمهوری اسلامی بنیانگذار کبیر نظام مقدس جمهوری اسلامی است که احیاء کننده غیرت دینی و سکان دار این نهضت بزرگ بیداری بود.

شورای استانی حوزه های علمیه خراسان شمالی در بیانیه خود افزوده است: بدخواهان و دشمنان ایران اسلامی که پیوسته به دنبال شیطنت هستند و هر روز از گزینه های مختلف روی میزشان سخن می گویند، بدانند امروز به برکت انقلاب اسلامی ایران ملت ما از هر زمان دیگر سرزنده تر و استوارترند و با پایمردی بر استقلال و مقاومت، نخواهند گذاشت خواب آشفته مستکبران رو به زوال اما خود شیفته تعبیر شود.

این بیانیه اضافه می کند: هر اقدام نابخردانه در مقابل ملت بزرگ ایران روز مرگ و ذلت آنها را نزدیکتر خواهد کرد، چرا که به جمله تاریخی امام خود ایمان راسخ دارند که فرمود، آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: دولتمردان آمریکایی و اذناب خود فروخته غربی که حیات ننگین خود را همواره در ریختن خون مظلومان و مستضعفان جهان جستجو می کنند و هر روز در گوشه و کنار این کره خاکی دست خود را به خون هزاران زن و کودک بیگناه آغشته می کنند بدانند به زودی خونهای به ناحق ریخته شده ملتهای مسلمان و مظلوم در فلسطین، عراق، سوریه و دیگر نقاط جهان به سیلی خروشان تبدیل و کاخهای بلورین ظلم واستبداد را در هم شکسته و آنان را به خاک مذلت خواهد نشاند.

این بیانیه می افزاید: ملت فهیم، بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی در حالی در تدارک جشن سی و پنجمین بهار فجرآفرینی و حیات انقلاب است که با زعامت و رهبری پرچمدار فرزانه انقلاب، بسیاری از قله های افتخار و سربلندی را در سایه الطاف بیکران الهی پشت سر گذاشته و اکنون به درختی تنومند در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است.

شورای استانی حوزه علمیه خراسان شمالی در پایان این بیانیه با تبریک ایام فرخنده و مبارک دهه فجر به اقشار مختلف جامعه از آحاد مردم خاصه حوزویان و دانشگاهیان خواسته تا با حضور گسترده و میلیونی خود در روز بیست دوم بهمن میثاقی دوباره با آرمانهای پیر جماران و رهنمودهای روشنگرانه خلف صالح آن راحل عظیم الشان، حضرت آیت الله خامنه ای(دامت برکاته) بسته و یکبار دیگر اوج نفرت و انزجار خود را از طاغوتیان زمان اعلام دارند.