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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۲۰

صادقلو:

فاصله زیاد گلستان با شاخص های استاندارد سلامت کشور/ ظرفیت خیرین سلامت دراستان جدی گرفته شود

فاصله زیاد گلستان با شاخص های استاندارد سلامت کشور/ ظرفیت خیرین سلامت دراستان جدی گرفته شود

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: قلمرو سلامت مساله حساسی است و استان ما با شاخص های سلامت کشور فاصله زیادی دارد و باید در حوزه متخصصین پزشکی تعامل بهتری بین این حوزه و خدمات به مردم اتفاق بیفتد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح 19 پروژه عمرانی، درمانی و بهداشتی در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: ما هم در بحث تجهیزات و امکانات با شاخص های سلامت فاصله داریم و هم متخصصین این حوزه در رابطه با مردم تعامل لازم را ندارند و این تعامل صحیح باید در این حوزه اتفاق بیفتد.

وی تصریح کرد: بخشی از پزشکان متخصص استان و آن ها که درسیستم دولتی نیستند، احساس جدایی خاصی می کنند که باید با تعامل مناسب این موضوع را ساماندهی کنیم .

وی با بیان این که مدیریت علوم پزشکی استان تاکنون تلاش خوبی در عرصه فعالیت حوزه سلامت داشته است، گفت: در شهرستان ها بیس اولیه درمان باید ایجاد شود و تجهیزات اولیه ای مانند آزمایشگاه و اورژانس و زایشگاه ایجاد شودو میثاقی که با دکتر ریاحی هم بسته ایم ایجاد و ارتقاء این خدمات برای خدمت به مردم است.

صادقلو افزود: ظرفیت خیرین سلامت در استان باید جدی گرفته شود و نه فقط خیرین استان بلکه خیرین برون استانی هم که دغدغه سلامت دارند می توانند کمک دانشگاه و عرصه سلامت استان باشند.

استاندار گلستان در ادامه با اشاره به این که میثاق نامه ما با مدیران عرصه سلامت استان این بوده است که درراستای پیام های انقلاب شرایط سلامت را به شرایط استقلال برسانیم  تصریح کرد: شرایط سلامت را باید به گونه ای برسانیم که باید با مدل  جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک الگو سازگاری داشته باشد.

وی عنوان کرد: اگر مدعی جمهوری اسلامی هستیم امروز هر کاری می کنیم با نام اسلام تمام می شود و ما باید در راستای هر کاری که انجام می دهیم پاسخگو باشیم و اگر هر کدام از ما در حوزه خودمان ناکارآمد باشیم این ناکارآمدی به پای جمهوری اسلامی نمایان می شود.

کد مطلب 2233487

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